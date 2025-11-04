家長注意！普發現金「未成年孩童」領取方式一次看

財政部公布未成年孩童領取普發一萬元的方式。（圖／東森新聞）





「全民＋1政府相挺」普發現金計畫「登記入帳」將於明（5日）起連續5天預登記，財政部已公布各項領取規範，其中關於青少年的領取方式是家長最關心的部分。未滿13歲的孩童可由父母或監護人任一人代領，13歲以上者則可使用自己的帳戶或提款卡領取，至115年4月30日前都可辦理。

財政部指出，未成年者領取普發現金共有三種管道：登記入帳、ATM領現以及郵局領現。其中，未滿7歲的孩童，不論選擇哪種方式，都必須由父母或監護人代領。此外，政府推出新生兒專案，115年4月前出生的新生兒皆可領取一萬元普發現金，只要在115年5月22日前，持出生證明及身分證明文件至郵局完成領取手續即可補領。

7歲至未滿13歲：可用父母／監護人的帳戶代領

若孩童已有自己的帳戶或提款卡，登記入帳時可選擇將款項存入自己的帳戶，也可以選擇使用父母或監護人的帳戶代領。並且可透過使用孩童本人或是父母、監護人的提款卡至ATM提款，或由父母、監護人或委託他人至郵局領現。

13歲以上孩童：只能用自己的帳戶領取

13歲以上的孩童，可自行領取現金，但款項必須入帳至自己的帳戶，或使用自己的提款卡至ATM領現，若孩童尚未開立帳戶或持有提款卡，則需由本人、父母或監護人，或委託他人至郵局領現。

此外，財政部提醒，持居留證的民眾不適用「登記入帳」及「ATM領現」代領方式，必須本人親自領取。領取期限至115年4月30日，民眾可自明日起依規定至普發官網完成登記入帳。