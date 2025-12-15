家長注意！「重金屬」嬰幼兒食品流入市場 名單曝光

5項嬰幼兒食品被檢出重金屬超標。（示意圖／pexels）





行政院消費者保護處針對50件市售嬰幼兒食品進行檢測及標示查核，今（15）日公布查核結果，有5樣商品重金屬超標，其中1件為鉛、4件為鎘，包含台、日、韓3國的食品。目前同批產品已完成下架銷毀作業，地方衛生機關亦命製造商或進口商限期改正；進口商品部分，食藥署已加強抽批查驗。

行政院消費者保護處於114年5月間指派消保官至新北市、桃園市、新竹縣、台南市及宜蘭縣等5縣市，會同轄區衛生機關人員，隨機於實體店面購樣50件嬰幼兒食品進行檢測，其中標示查核部分全數符合規定；品質檢測部分，「重金屬-鉛」有1件不符合規定，「重金屬-鎘」有4件不符合規定，已由地方衛生機關依法查處並要求業者改善完畢。

廣告 廣告

針對品質檢測不合格之產品，食藥署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架銷毀完竣，地方衛生機關亦命製造商或進口商限期改正；針對進口商品，食藥署已針對同進口商輸入同產地、同貨品分類號列之產品採加強抽批查驗，提高抽驗率。

行政院消保處提醒消費者，選購嬰幼兒食品時，應留意嬰幼兒食品外包裝建議適用年齡之標示，選購適合家中嬰幼兒年齡食用之嬰幼兒食品；不購買來源不明或標示不清之嬰幼兒食品，購買前應檢視商品之製造或進口廠商名稱及地址、產地、成分及營養標示等資訊是否清楚完整；應確認嬰幼兒食品之製造日期、保存期限等標示，選購保存期限內之商品。

品質檢測不合格商品如下：

1.日本田靡製麵義大利麵番茄風味，檢出重金屬鎘0.043mg/kg不符限量標準（0.040 mg/kg）

2.台灣齒妍堂汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥，檢出重金屬鉛0.057mg/kg不符限量標準（0.050mg/kg）；檢出重金屬鎘0.838mg/kg不符限量標準（0.040 mg/kg）

3.韓國Baby Bon米棒（紫薯），檢出重金屬鎘0.045mg/kg不符限量標準（0.040mg/kg）

4.台灣日初禾作零添加蘋果糙米餅，檢出重金屬鎘0.049mg/kg不符限量標準（0.040mg/kg）

更多東森新聞報導

小磨坊香芹粉檢出蘇丹紅 知名甜點也出包

國內百日咳確診數已達11例多「嬰幼兒」 創6年新高

你家裡有嗎？食藥署公布2批號 145萬顆胃炎藥回收

