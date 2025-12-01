家長注意 長庚研究嬰幼兒「喝配方奶易肥胖、過敏」
長庚醫院最新研究揭示，嬰兒餵養方式恐決定孩子的長期健康軌跡。林口長庚兒童胸腔內科教授級主治醫師邱志勇研究團隊發現，配方奶餵養與嬰幼兒肥胖風險高度相關，而肥胖又與兒童常見過敏疾病（氣喘、濕疹、過敏性鼻炎）有密切連動性，形成「代謝—肥胖—過敏」的連鎖效應。醫師提醒，家長在嬰兒期的餵養選擇，將可能影響孩子5歲前的重要代謝發展。
幼童肥胖與過敏率攀升 與配方奶、母乳餵養有關
邱志勇醫師表示，本研究追蹤144名新生兒至5歲，依照1個月、6個月、1歲、3歲與5歲採集尿液樣本，以先進的H-NMR核磁共振光譜分析代謝變化。研究顯示出幼童隨年紀增長、蛋白質代謝與能量需求的增加。
研究首先觀察到嬰幼兒肥胖與過敏疾病的雙重上升趨勢。邱志勇醫師指出，受試兒童在3歲時便已有超過三成屬於過重或肥胖，5歲仍有23.2%的肥胖比例；其中氣喘盛行率達24.6%，過敏性鼻炎更高達59.6%。這些健康風險常在幼齡階段就交互出現，值得家長高度留意。
「配方奶餵養與母乳餵養出現截然不同的代謝，」邱志勇醫師說，不同餵養方式在嬰兒期就造成不同的代謝特徵，與腸道菌群變化密切相關，也與牛奶蛋白過敏機會及早期肥胖風險同時連動。
鼓勵母乳餵養 建立運動習慣降低過敏機率
邱志勇表示，新生兒期的代謝差異會一路延伸至幼兒期，可能成為未來身體組成與疾病風險的基礎。進入學齡前的飲食型態變化，使肥胖兒與過敏兒的代謝輪廓高度重疊，代表兩者可能共享部分代謝路徑。肥胖不僅是體重問題，也可能預示更高的過敏風險。
「母乳不僅降低嬰兒肥胖風險，還有助調節免疫與降低過敏。」邱志勇醫師提醒，基於完整代謝分析，建議家長在能力許可下至少給予母乳餵養；若使用配方奶，更需留意孩子體重變化與過敏徵象。他也呼籲，家庭應在孩子成長過程中打造健康的飲食與運動習慣，避免早發性肥胖演變為過敏惡化的因素。
邱志勇強調，嬰兒期看似細微的餵養差異，可能在五年內逐步放大成明顯的代謝與健康變化，孩子代謝的起跑點，往往從母乳與配方奶之間的選擇開始。
此研究由林口長庚兒童胸腔內科教授、臨床代謝體核心實驗室主任邱志勇醫師團隊進行，並已發表於2025年6月國際期刊《PediatricAllergyandImmunology》。
