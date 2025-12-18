家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命

超商內飲料琳瑯滿目，但除了酒精類以外，還有許多不適合小朋友喝的飲料藏在其中。（示意圖，與內文無關／報系資料照）

超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。

能量飲料在電視上有許多廣告，喝了立刻恢復精神，精力充沛，也因此吸引不少孩子好奇心。根據《TVBS》報導，兒童過敏免疫專科醫師鄔碧瑜表示，能量飲料不僅僅是含糖飲料，裡面還有咖啡因、牛磺酸等成分，一罐內涵的咖啡因，可以抵掉3杯濃縮咖啡。

當事的10歲男童，就是到超商買了能量飲料來喝，入口後不久就開始心臟猛烈跳動，接著雙手劇烈抖動，還出現反胃作噁等症狀，嚇得旁人趕緊叫救護車送醫，醫師檢查後，發現男童心跳每分鐘破120下，血壓更是異常超標，種種都符合急性咖啡因中毒症狀。

鄔碧瑜表示，男童是典型的「高劑量咖啡因反應」，她解釋能量飲中高濃度的興奮物質進入人體後，會強烈刺激交感神經，導致血管急遽收縮、血壓上升，而孩童的心臟因還處在發育狀態，對於咖啡因耐受度遠低於成人，導致喝了能量飲後發生心悸、胸悶、冒冷汗等症狀，臨床上還出現過有嚴重血管痙攣的個案，嚴重可致命，呼籲家長務必注意，別讓小小孩喝下不該喝的飲料。

