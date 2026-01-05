家長注意！ 7款韓國幼兒海苔「鉛、鎘」過量 最高逾50倍

市面上販售7款海苔，其中5款從韓國進口，2款在台灣加工製造都被驗出重金屬鉛跟鎘過量超標。（示意圖／東森新聞）





有周刊報導，市面上販售7款海苔，其中5款從韓國進口、2款在台灣加工製造，都被驗出重金屬鉛跟鎘過量超標，其中一款芽米寶貝純橄欖油海苔，鎘的含量超嚇人超標53.5倍，業者紛紛下架商品。

根據周刊報導，市售7款海苔驗出重金屬鉛跟鎘超標，包含5款從韓國進口來台，另外2款在台灣加工製造，7款中當中4款海苔，包含貝兒純淨海苔、韓國幼兒紫菜、韓爸田園日記嚴選，以及ibobomi無調味海苔，重金屬鎘超標量，都達30倍以上，這款芽米寶貝純橄欖油海苔更嚇人超標53.5倍，鉛的含量超標程度，從1.4倍到4.4倍不等。

廣告 廣告

民眾：「確實會擔心，因為他有含這些重金屬，吃了對腦部也會有損害啊。」

民眾：「可能會擔心說，吃了對身體會有一些影響，吃得部分就會盡量避免這個部分。」

吃下毒海苔，長期累積身體，可能導致慢性中毒，傷害腦部甚至神經系統。

長庚毒物科醫師顏宗海：「鉛會引起神經系統的病變，小朋友會有一些增加過動兒，注意力不集中、自閉症的風險，鎘會影響腎臟功能，也會引起骨頭病變。」

毒海苔中的毒素怎麼來，食藥署表示，相關調查還在了解中，ibobomi無調味海苔進口商表示，已經將產品下架回收，退貨流程細節討論中，也跟跟韓國原廠取得連繫，要求提供產品生產流程、檢驗報告。這回韓國進口毒海苔，重金屬鉛跟鎘過量超標，7大業者緊急討論應對措施，避免有問題產品再賣給消費者。

更多東森新聞報導

7款食品重金屬全超標！韓國進品嬰幼兒海苔藏中毒危機

嗨咔Hi!Kaz酥酥藻 咔滋一口韓國潮流零食席捲台灣！

經典不敗！大小朋友都愛「元本山海苔禮盒」送禮0失誤

