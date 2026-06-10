家長濫訴師心寒 侯友宜：親師生溝通平台並肩作戰

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基層教師面臨惡意投訴及濫訴情況日趨嚴重，新北市長侯友宜表示，未來會持續跟師生緊密聯繫，會繼續不斷地溝通，讓親師生都能夠在校園一起成長。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠／新北報導

韓劇《鐵拳教育》描述教育體制崩壞的劇情引發共鳴，台灣教育現場也正面臨家長動輒投訴、提告，讓教師感到心寒。新北市長侯友宜十日受訪被問及在中央還尚未啟動檢討制度之前，新北市可以先做些什麼成為支持老師的力量？侯友宜表示，不管老師、學生都要好好的溝通，除保障老師的權益，也要照顧孩子們適性發展、如何在學校能夠找出他人生的方向，讓親師生都能夠在校園並肩作戰、一起成長。

《鐵拳教育》播出後引起網路熱議，國內近來也發生高雄國小老師校內輕生，基層教師面臨惡意投訴及濫訴情況日趨嚴重，甚至連自費買獎品鼓勵孩子都會被投訴機制不公而遭到學校調查。

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侯友宜十日出席市政會議受訪表示，韓劇的《鐵拳教育》，再加上發生高雄市老師的事件，都讓大家有一些省思。教育局在這個區塊裡面，不斷地跟校園來建構起一個溝通的平台，不管是老師、學生，都要好好的溝通，大家要想辦法，不但要保障老師的權益，也要照顧到孩子們如何適性的發展、如何在學校能夠找出他人生的方向。

侯友宜強調，他相信建立一個好的溝通平台，能去省思很多事件帶來給大家的衝擊。未來會持續跟師生緊密聯繫，會繼續不斷地溝通，讓親師生都能夠在校園一起成長。