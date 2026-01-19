家長無視屁孩闖模型區踩踏！ 小人國悲痛：修復需數年

近日，知名遊樂園「小人國」內的迷你建築模型遭到孩童隨意踩踏，引發社會廣泛關注。根據目擊者的描述，兩名孩童在園區內的模型區域內不僅隨意踩踏，甚至有孩童拆下模型的屋頂，而其身旁的家長卻對此視而不見，未加以制止。這一行為引發了網友的強烈不滿，許多人在社交媒體上表達了對家長的不滿，認為這反映出缺乏教養和對公共財產的不尊重。

知名遊樂園「小人國」內的迷你建築模型遭到孩童隨意踩踏，引發社會廣泛關注 。（圖／翻攝自Threads＠小人國）

小人國方面也對此事件表示悲痛，強調這些模型不僅僅是裝飾品，而是由工匠以傳統工法精心打造的文化資產。園方指出，一旦模型受損，修復工作可能需要數月甚至數年的時間。小人國呼籲所有遊客在欣賞的同時，也要學會尊重和珍惜這些來之不易的文化景觀，並提醒家長們要多加留意孩子的行為，以防止類似事件再次發生。

廣告 廣告

此次事件發生在小人國推出的寒假優惠活動期間，該活動吸引了大量遊客前來，然而卻因部分家長的放任態度而導致了悲劇的發生。小人國希望透過這次事件提醒大家，共同守護這個珍貴的小小世界。

延伸閱讀

防止破壞！彰化市公會堂消防栓、門柱列入文資

台14甲線、台8線可能降雪 公路局擬夜間預警封閉

爸媽解放！基隆七堵樂園大童區開幕 3.5米高溜滑梯21日搶玩