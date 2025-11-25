家長用AI搜尋國中招生「要停招」？ 校方：官網更新中

雲林縣 / 綜合報導

用AI搜尋資料要注意了，因為有家長在網路搜尋雲林正心高中的國中部招生諮詢，結果AI摘要寫下，114學年度停止招生，讓家長誤以為學校要停招，趕快向學校詢問，才發現鬧了一場烏龍，校方說，可能最近官網在更新，找不到資訊，才用AI詢問招生資訊。專家說，AI可能是發現學校網址改變，才產生錯誤資訊。

GOOGLE搜尋正新國中招生資訊，AI摘要卻寫下，114學年度停止招收國中部學生，讓不少家長嚇壞了，校方人員說：「家長告訴我是說做GOOGLE搜尋。」這是雲林正心高中，設有國中部，學生在校園內正常上課，不過最近有不少家長，以為國中部要停招了，趕快打電話給學校確認，才發現鬧了一場烏龍。

正心中學校長林佳慧說：「我們自己上去搜尋，才發現訊息真的是錯誤的。」校長林佳慧說，國中部招生都會在下學期開始，可能因為沒有在首頁公告招生訊息，加上學校官網最近在更新，家長搜尋時AI給他錯誤的招生訊息。

虎尾科大電算中心主任蘇暉凱說：「搜尋過程中，也許正心中學的網址有做一些改變，讓GOOGLE誤認為，也許這個學校的網站已經撤掉了。」專家解釋，GOOGLE的搜尋AI功能，可能是正心中學網址有改變，誤認撤掉才有錯誤資訊，學生說：「回答中要求說，附上你問的問題的新聞來源，就可以點進去網站，再去檢查網站是否有可信度。」AI當道，不少民眾會利用AI搜尋資料，學生說常常遇到資訊有誤，因此查詢後，都要再次確認資訊真實性。

