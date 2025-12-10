家長當心！腸病毒大流行「已有15新生兒重症」 桃園92班停課、9人病逝

台灣腸病毒疫情仍處於流行期，疾管署最新監測資料顯示，今年腸病毒感染併發重症確定病例已累計19例，其中9例不幸死亡，創下近6年同期最高；重症中又以感染伊科病毒11型最多，達17例，新生兒更是其中的高危險族群，累計已有15名新生兒出現重症。醫界提醒，嬰幼兒發病後病程可能快速惡化，家長務必提高警覺。

全台門急診就診人次方面，第48週（11月23日至11月29日）達11,913人次，和前一週的12,161人次差不多；第49週（11月30日至12月6日）雖降至10,438人次，但仍在流行期。近4週實驗室檢驗結果顯示，社區內以克沙奇A6型最常見，其次為克沙奇A16型和A5型，A16型與A6型近期在社區活動頻繁，疫情尚未明顯趨緩。

桃園疫情持續緊繃 連5週超過流行閾值

桃園市受影響尤其明顯。根據疾管署與衛生局資料，第44週至第48週（10月26日至11月29日）桃園腸病毒門急診就診人次分別為1485人次、1657人次、1766人次、1921人次及1748人次，已連續5週超過流行閾值1200人次。第49週雖下降至1490人次，但衛生單位仍示警傳染力強，呼籲家長務必遵守「生病不上學」。

疫情造成校園衝擊，桃園近5週已有92個班級停課7天，今年截至12月1日累計更達607班，數字明顯攀升。教育局指出，校園仍需持續落實防疫，包括加強衛生教育、生病不上課與環境消毒等。

新生兒、5歲以下幼童為高風險族群 出現前兆務必速就醫

疾管署提醒，新生兒感染腸病毒時，可能出現發燒、低體溫、活力變差、喝奶變少等症狀，但病程可能在短時間內惡化，導致心肌炎、肝炎、腦炎或多重器官衰竭等重症。若嬰兒有上述情況，一定要立即就醫。

5歲以下幼童同樣是高危險群，若確診腸病毒後出現嗜睡、意識不清、手腳無力或麻痺、肌抽躍（突然抽動）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等前兆，代表病情恐惡化，需立即送往大醫院治療。

成人也可能感染 返家務必先洗手、更衣

衛生局指出，腸病毒傳染途徑以飛沫與接觸為主，傳染力極高，感染者在發病後1週內最具傳染力。雖然成人多半症狀較輕微、不易分辨，但仍可能把病毒帶回家，因此大人返家後應先更換衣服並洗手，再接觸幼童。

防疫也須從日常生活做起。衛生單位再次呼籲家長、托育機構及校園應落實正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，以及進食前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後等洗手時機；幼兒園、補習班則應以1000ppm漂白水加強消毒環境。

