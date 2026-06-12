家長當志工 走進藍毗尼佛教慈濟學校

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尼泊爾，藍毗尼佛教慈濟學校，家長不只是把孩子送到學校，有好幾位家長也在學校圖書館擔任志工，幫忙整理書籍，同時找到平靜、與人生的意義，也有的是因看到孩子成長，選擇走進來。 但這份任務，倒也沒有想像的輕鬆。

這群家長們，送完孩子上學，怎麼更忙。大家窩在學校圖書館，為每一本藏書做好保護與管理。

馬來西亞慈濟志工 朱麗鳳：「這個標籤我們要怎麼放呢，要什麼高度呢，要看它是什麼高度 這樣的話 ，我們的書排起來才會美，跟他們講的時候，他們也是很疑惑，但是我一直提醒他們說，我們是學校 我們學校呢，這個我們如果把這些東西，排得很美 很整齊的話，孩子們看到 孩子們會學習到，因為這個叫我們慈濟說的境教，環境教育 這個就是環境教育。」

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小動作，大道理。而媽媽們的投入，可是幫了星馬志工大忙。

家長 瑪雅薩依：「就是這個，在圖書館幫這些書套上書套，就像志工不懂尼泊爾文的句子，不知道是誰寫的 ，寫了什麼 對吧，就像封面寫的是什麼，我們幫他們寫下來 對吧，然後幫這些書 ，套上書套 整理它們，我們就這樣跟他們一起工作，如果我們能盡可能多做一些，我們能力所及的工作，我們會更高興 對吧。」

不過書本什麼規格都有，因此這也不是那麼簡單的。唯一的爸爸，就由志工手把手地來教。目前在這裡，已有好幾位是固定的圖書館志工。

家長 馬達維阿亞爾：「 來到這裡做志工，在圖書館服務一兩個小時，會讓我的心靈感到非常平靜，知道自己也能有所貢獻，我感到非常開心。」

開心原因還有其他。為了孩子求學，馬達維像是孟母三遷，之前是帶孩子異地上學，留下先生在藍毘尼。

家長 馬達維阿亞爾：「 我對慈濟非常 非常 非常感恩，我和我兒子兩個人，以前在拜拉瓦租公寓住，他的爸爸則住在這裡經營飯店，所以我們一家三口 ，以前分居兩地，現在因為慈濟學校的緣故，我們父母和孩子一家三口，終於能在一起了。」

也有的家長，第一次走入教室來幫忙，是因為看到了孩子的成長。

家長 希娜西迪基：「這裡很棒 我的女兒在這裡讀書，她也從這裡學到了很多，以前她不太聽話，現在她變得非常懂事聽話，有一次我在睡覺，她放學回來看到我在睡，她可能以為媽媽不舒服，就用她自己的方式，把整個房間整理得乾乾淨淨，還把鞋子擺放得整整齊齊，我真的很開心。」

相信這裡的每一本書，都有溫度。

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