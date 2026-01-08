家長盼納私校 教團要吃得健康

台中市長盧秀燕（中）8日宣布，台中市公立國中小營養午餐將全面免費，預計21.4萬學生受惠。（陳淑娥攝）

台北市、基隆市、台中市、高雄市、雲林縣、新竹市陸續宣布營養午餐免費，全教總8日憂心，全面免費極可能淪地方首長「福利軍備競賽」，排擠其他教育施政預算，更會造成營養午餐自費的5縣市被強烈對比，呼籲中央與地方共同研議解決之道。全國私立中學聯盟強調，私立國中小孩子同樣具備學生身分，應該一視同仁。

蔣萬安宣布北市國中小營養午餐免費後產生連鎖效應，全教總指出，目前局勢已形成「17縣市免費、5縣市自費」的強烈對比，凸顯國民教育福利因地而異的不公；同樣接受國民教育，卻因戶籍不同而有差別待遇，中央與地方政府應嚴肅面對此亂象，共同研議解決之道。

廣告 廣告

全教總擔憂，教育預算資源有限，營養午餐全面免費所費不貲，此政策是否會排擠校舍修繕、教學設備等其他教育預算，進而影響整體教育品質，此事必須持續關注，並接受公眾嚴格監督。

全教總表示，免費不等於優質，要確保學童吃得健康，更關鍵的是補足校園營養師人力、改善廚工低薪待遇，並嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理。

台北市國中家長會聯合會總會長吳政鴻直言，各校營養午餐餐費不一，菜單內容也不同，呼籲北市教育局應制定量化的標準規範午餐品質，避免孩子出現比較心態。

全國私立中學聯盟輪值主席、台中僑泰高中校長温順德表示，國中小營養午餐免費若定位為教育福利政策，就不該只限公校，丟包私校學生，這對台中2.3萬名私校生不公平，呼籲市府公私一體，別讓學生分等級，落實教育公平，同時建議中央盡速訂定統一做法，讓全國各縣市一致實施。

高市教育產業工會理事長李賢能表示，基層教學人員反映，現在公立完全中學的高中部、國中部都在校吃營養午餐，若國中部免費，高中部卻付費，豈不是一校兩制？另有不具名高中校長建議，此政策應納入私立國中小學。