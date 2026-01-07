家長省很大！基隆跟進北市「國中小營養午餐免費」 最多年省1.6萬

基隆市長謝國樑宣布，跟進北市政策，推動「全市公立國中小營養午餐全面免費」。（示意圖，由AI生成）

基隆的家長小確幸來了！繼台北市昨日宣布營養午餐全面免費後，基隆市長謝國樑今（7日）特別前往台北市政府，向市長蔣萬安「取經」交流相關經驗。謝國樑隨即正式對外宣布，基隆市將跟進台北，推動「全市公立國中小營養午餐全面免費」，預計每位家長一年可省下最高1.6萬元。

財政好轉回饋市民 減輕家長荷包壓力

謝國樑表示，基隆市近年財政狀況逐步改善，在衡量財政穩定後，決定將這份成果直接回饋給下一代。他提出這項政策的「三要點」，首要目標就是直接減輕家庭負擔。

廣告 廣告

根據市府試算，營養午餐全面免費政策上路後，家長每年可省下約1.4萬至1.6萬元的支出。謝國樑強調，營養午餐是日常剛性支出，此舉能讓市民最有感，讓市府成為家長最直接的後盾。

結合山海在地食材 讓孩子吃得更安心

除了「免費」以外，謝國樑更重視餐點的「品質」。他指出政策的第三項要點是結合在地食材，基隆擁有得天獨厚的山產與豐富漁獲，未來將持續導入在地食材進入校園餐盤，不僅讓孩子吃得安心、營養，更能支持在地農漁產業發展。

北基政策連線 預計115學年度同步上路

為了確保政策執行周全，謝國樑也向台北市政府提出一項提議：建立「台北—基隆政策交流平台」。在115學年度正式實施前，兩市府將進行每月一次的經驗交流與實務對接，目標是讓兩市能在115年9月開學時同步上路。

謝國樑強調，營養午餐全面免費不僅是對健康的投資，更是落實教育照顧與社會平權的核心價值，市府將全力以赴，讓基隆的孩子在更公平、更完善的環境下安心上學。

更多鏡週刊報導

小二女觀察出「九九乘法表」奧祕！阿公被考倒 3教授全嚇到：沒聽說過

蔡正元將入獄！鄭麗文頒「實踐一等獎章」表揚 10分鐘談話未提失聯飛官

李在明親暱合影習近平 背景的他「區別對待」成東亞複雜外交局勢焦點