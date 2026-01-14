家長看過來！韓嬰幼兒海苔重金屬超標 醫揭3情況該就醫

台中市政府衛生局稽查進口海苔產品標示。（台中市政府提供）

南韓多款進口嬰幼兒海苔爆出重金屬超標事件，部分產品鎘含量最高超標逾4倍，食藥署13日已公告並全面下架回收，累計回收超過2.5萬件。面對家長憂心孩子健康，醫師提醒，多數情況不會出現急性中毒，但若長期、頻繁攝入，仍需提高警覺。

台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科醫師鄭彥辰指出，嬰幼兒對重金屬特別敏感，與腸道吸收率高、血腦屏障尚未成熟，以及腎臟代謝能力不足有關。短時間食用通常不會立即出現嚴重症狀，但低劑量、反覆累積，可能影響神經系統發育、腎臟功能與骨骼生長。

吃過問題海苔 要立刻抽血檢查嗎？

鄭彥辰表示，並非「只吃一次就要急診或抽血」，是否需要進一步檢查，應依暴露量、食用頻率與孩子狀況綜合評估。他建議，出現3種情況時，家長可考慮帶孩子就醫評估。

哪些狀況應該儘快就醫？

首先，孩子若長期、頻繁食用疑慮產品，例如連續多週、幾乎天天吃。其次，孩子出現不明原因的食欲差、腹痛、便祕、倦怠，甚至發展或學習方面的疑慮。第三，懷疑同時存在其他暴露來源，如老舊屋況粉塵、來路不明食品或補充品等。

醫師也提醒，家長無須過度恐慌，可掌握「先停用、再分散、補營養」3原則，立即停用問題產品、避免固定食用單一零食，並補充足夠的鐵、鈣、鋅等營養，有助降低重金屬吸收風險。

