家長看《魔法公主》放任小孩哭鬧 美麗華致歉補償、點名不賠當事家長

台北市 / 林彥廷 綜合報導

獲譽為「宮﨑駿顛峰代表作」的吉卜力經典鉅作《魔法公主》近期首度以 IMAX 4K 規格登上台灣大銀幕，吸引不少影迷買票進影廳再次觀賞。不過有民眾24日前往美麗華看電影時，卻遇到家長放任小孩在電影播放期間大鬧，瞬間引發網友們熱議，對此，美麗華發出補償公告，並點名吵鬧的小孩與家長並不在補償範圍內。

日前有網友於Threads平台上發文指出，他在美麗華1/24魔法公主特別場，遇到一對父母帶兩個未滿6歲也沒滿12歲的小孩進場，整場兩兄弟又哭又鬧，狂踢前面女生椅子，罵了三、四次還不肯放過其他人。

廣告 廣告

該名網友表示，小孩在坐位上跳不然就是在地板爬，或是玩塑膠袋發出噪音，父母在幹嘛？任他玩任他吵，然後還滑手機造成光害，被觀眾罵好幾次還是不願意控制好自己的小孩，甚至大哭也不抱出去。

網友提到，魔法公主是保護級的電影，以為動畫是所有小孩都能看的嗎？裡面有流血砍頭殺人的畫面，再者這麼小的小孩根本看不懂，這種父母有夠自私噁心！同時他也呼籲影城「可不可以加強宣導管制這些自私又失控的家長？為什麼可以放沒有符合年齡規定的小孩進來？」

對此，美麗華昨日下午發出公告表示，針對 2026 年 1 月 24 日（週六）16:30 於映之《魔法公主_4K紀念版》IMAX特別場場次，因影迷觀影權益受損之事件，美麗華影城高度重視，並對當日受影響之觀眾致上最誠摯的歉意。

美麗華表示，為表達影城的誠意與負責，針對當日受影響之同場觀眾（除 I 排 22、23、24、25 號 座位不適用本補償方案外），將提供以下補償：

• 補償內容：IMAX 電影兌換券兩張（不限電影，使用期限至 2026/12/31）。

• 領取資格：

1. 持有 2026 年 1 月 24 日 16:30《魔法公主_4K紀念版》IMAX特別場場次之實體票根。

2. 票根狀態： 必須為已驗票入場之實體票根。

3. 購/取票時間點： 經系統核對時間需在 1/24 18:52 之前。若購/取票紀錄晚於此時間點（即電影接近結束或散場後才購/取票），恕不符合賠償資格。

• 領取期間： 2026 年 1 月 29 日（週四）中午 12:00 起 至 2026 年 3 月 31 日 （週二）21:00止。

• 領取地點： 請至美麗華影城6F售票櫃檯洽現場工作人員辦理核對與領取。

原始連結







更多華視新聞報導

從起飛哭到降落長達3.5小時 網PO童搭機哭鬧掀議

《魔法公主》4K多版本將上映 4款特典全公開！開搶懶人包一次看

「寧靜車廂」 嬰幼童也遭舉牌挨轟 高鐵：以關心安撫提供協助

