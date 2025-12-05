家長真的會崩潰！為何小孩喝了「4種藥水」變超歡？藥師揭成分解答了

為何小孩喝了「4種藥水」變超歡？藥師解答了。圖／翻攝自臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」

「為什麼我的孩子喝了感冒藥水之後反而變得特別亢奮？」這是一個讓很多家長崩潰、但其實很常見的現象。藥師洪正憲表示，孩子吃藥後變得像「裝了勁量電池」一樣亢奮、不睡覺，甚至胡言亂語，通常是由於藥物中的特定成分引起的。

洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」PO出4種常見的兒科藥水，並分析可能造成小朋友躁動或興奮的成分。

1.第一代抗組織胺（Antihistamines）

這是常見的「兇手」，通常用來治療流鼻水、過敏或止癢。

常見成分：Cyproheptadine（如：希普利敏）、Chlorpheniramine（如：息咳寧）、Ketotifen（如：喘敏）。

這類藥物能夠通過大腦屏障，對大多數大人和部分小孩來說，副作用是「嗜睡」；但在少數的兒童身上（特別是幼兒），會產生刺激情形。

特徵：孩子的大腦不但沒有鎮靜下來，反而受到刺激，導致躁動不安、甚至尖叫大哭。

2.支氣管擴張劑（Bronchodilators）

這類藥水通常用於治療咳嗽、氣喘或支氣管炎（把氣管撐開讓呼吸順暢）。

常見成分：Procaterol（如：喘解、滅喘淨）。

這類藥物屬於「交感神經興奮劑」。它們在擴張氣管的同時，也會輕微刺激心臟和神經系統。

特徵：這種亢奮比較偏向「生理性」的，孩子可能會手抖、坐立難安、感覺心跳很快，因為身體處於一種像剛跑完步的激動狀態，自然很難入睡。

3.去充血劑（Decongestants）

這類藥物主要用於緩解鼻塞。

常見成分：Pseudoephedrine（如：鼻福）、Methylephedrine（如：息咳寧）。

這些成分的結構與腎上腺素類似，具有興奮中樞神經的作用。這就像大人喝了咖啡一樣，精神會變得亢奮。

特徵：精神集中度變高，不想睡覺，可能會比較煩躁。

4.中樞鎮咳藥

這類藥物主要作用於大腦的咳嗽中樞，用來抑制乾咳，是兒科非常普遍的藥水或藥粉成分。

常見成分：Dextromethorphan（如：息咳）。

雖然這是一種非麻醉性的止咳藥，但它作用於大腦中樞神經，對於少數體質敏感的孩子，可能會影響腦內神經傳導物質的平衡。

特徵：這類反應，除了睡不著、躁動之外，家長可能會發現孩子說話語無倫次、莫名傻笑或是感覺飄飄然的。

洪正憲提醒，若孩子出現太明顯的興奮或異常行為，建議與醫師或藥師討論是否需要調整藥物。大多數副作用在藥效退去後會自然改善，家長不需過度驚慌。



