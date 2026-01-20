家長與服務生比手速？他揭餐廳上菜「1行為」超瞎 眾人點頭：膽子很大

生活中心／王文承報導

一名男子呼籲餐廳服務生，在清空餐桌、準備上菜時，應避免將餐點直接放在嬰幼兒面前，因為孩子容易伸手亂抓，恐怕造成燙傷或其他危險。（示意圖／PIXABAY）

現今社會不少人三餐外食，許多年輕父母假日也會帶著嬰幼兒到餐廳用餐。不過，一名男子呼籲餐廳服務生，在清空餐桌、準備上菜時，應避免將餐點直接放在嬰幼兒面前，因為孩子容易伸手亂抓，恐怕造成燙傷或其他危險，貼文曝光後，引發不少家長共鳴。

一名男網友在社群平台《Threads》發文表示，希望服務生在清出嬰幼兒前方桌面後，不要立刻上菜，「畢竟有一雙世界上最快的賊手」，若餐點一放上桌，現場容易瞬間混亂，甚至釀成意外。

原PO也形容，嬰幼兒「乖的時候是乖寶寶，但一出手就是猛獸」，他指出，多數服務生在上菜前都會先詢問擺放位置，但最近未事先確認就直接上菜的情況似乎變多了，希望大家能理解「服務是建立在彼此尊重的基礎上」。

貼文曝光後，立刻引發家長熱議，「我們把小孩放在餐桌最內側就是為了避開上菜，結果店員還特地走到內側、在小孩旁邊上菜」、「常遇到直接從小孩頭上上菜的情況，小孩比較矮，頭上的空間不是給人端熱菜用的」、「寶寶身高剛好形成一個凹位，服務生很愛在寶寶頭頂上菜」。

也有家長分享驚險經驗，「之前帶一歲左右的孩子去吃牛肉麵，孩子被爸爸抱著坐在對面，桌上很空，結果店員什麼都沒說，就把熱騰騰的牛肉麵放在孩子面前，孩子立刻伸手摸湯，燙到哭爆，還好只碰到手指兩節」、「有些服務生明明看到有小小孩，還是從旁邊上菜或直接放在孩子面前，根本是在比手速，我一放他就拿，我只好馬上把菜移走」。

也有曾從事餐飲業的網友指出，上菜時避開嬰幼兒其實是基本常識，「以前我當過好幾次服務生，不用特別培訓也知道要避開小孩，甚至老人也要注意，萬一出事怎麼辦」、「我之前在餐廳工作時，公司就有規定不能從孕婦、老人或小孩旁邊上菜」、「我以為不把餐點放在孩童面前是基本訓練內容，年輕時當服務生時，員工教育就有教」、「我知道餐飲業很忙，但上菜前詢問一下要放哪裡，應該是最基本的專業素養」。

