家長鄭方形於社群媒體散播不實訊息 南市府籲勿再誤信謠言及轉傳

▲澄清不實訊息說明圖卡。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】針對近期網路再次流傳有關兒少保護之不實訊息，南市府發布澄清影片(https://www.facebook.com/share/v/1DZWhq2azi/ )，嚴正呼籲民眾切勿誤信及轉傳錯誤內容，以維護社會秩序及相關當事人權益。教育局重申，相關指控早已由司法機關查明並作出「不起訴」判決，事實明確。惟社群媒體「鄭方形-為人民發聲」仍持續無視判決結果，刻意扭曲並營造不實疑慮，已對無辜當事人、兒童及家庭造成二次傷害，且嚴重擾亂社會視聽。

教育局表示，針對該youtuber指控其幼女遭某幼兒園園長侵害一案，業經司法機關審理，並於民國114年2月20日由地檢署作出不起訴處分；同年6月20日，臺灣臺南地方法院亦駁回其聲請交付審判之訴，全案司法程序已告確定。但近日鄭方形仍多次散布與司法判決不符之內容，透過剪接影像及誤導性說法，企圖製造社會誤解及引發恐慌，對其不當言行理應予以嚴厲譴責，也籲請民眾不要受其誤導。

教育局進一步說明，本案自始至終無論是行政調查及司法調查，皆依規定程序辦理，也提供該youtuber多次閱覽監視器畫面的機會。但行政機關為保護所有幼童隱私權益、避免對幼兒身心造成二次傷害，監視器影像依法自不得對外提供或公開，此立場與教育部規定一致。至於其所指控刪除監視器畫面之情事，純屬造謠，絕無此事。

教育局強調，市府尊重言論自由，但絕不容許刻意扭曲的不實指控及惡意造謠持續擴散，尤其涉及兒少保護的議題，市府絕對會以最高標準處理。因此，為避免錯誤訊息持續誤導大眾，基於公共責任，特此發布影片，希望透過完整說明事件的來龍去脈及司法判決結果，協助民眾理性辨識資訊真偽，避免被刻意扭曲的不實內容誤導。

教育局再次呼籲，社會大眾面對網路資訊應保持理性判斷，對與事實不符的錯假訊息，切勿任意轉傳，以免造成傷害。對涉及兒少權益之議題，更應謹慎以對，避免因不當的渲染或散播，讓有心人士的惡意得逞。期盼社會大眾一起共同維護理性、友善的網路環境，讓受牽連的幼兒園能早日回歸正常的教學活動，還給幼生安全、快樂的成長空間。