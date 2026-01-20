家長開箱新尿布驚見「爬滿螞蟻」 業者暫無回應

台北市 / 綜合報導

嬰幼兒的肌膚較為敏感，許多家長都會特別留意寶寶使用的貼身物品，有家長買了一款尿布，結果才剛開箱讓她直呼，嚇到手都在發抖。

從畫面中可以看到，尿布上有許多黑色的小點點，再仔細一看竟然是小螞蟻，這名家長納悶，尿布才剛買3天，怎麼會有這個狀況？他也不滿第一時間就聯繫廠商，對方回覆速度卻相當慢。對此，業者暫無回應，有任何最新資訊，都會為您隨時更新。

原始連結







更多華視新聞報導

螞蟻、蟑螂來襲怎麼辦？ 家事達人曝「消滅大絕」 有效防堵入侵

何欣純開箱市政辦公室 江啟臣跨對手本命區辦活動

育兒科技商機 美尿布販賣機 日親子地圖APP

