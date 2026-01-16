家長隱匿病情害校園11童感染腸病毒 高雄市府發聲最重罰30萬

高雄鼓山區某國小爆發腸病毒群聚感染，已有4個班級、11名學童出現症狀，衛生局介入疫調。（資料照片／陳駿碩攝）



高雄市衛生局今（16日）表示，在本月13、14日陸續接獲鼓山區某國小通報校內出現腸病毒群聚疫情，截至昨日，已有4個班級、共11名學童自10日起陸續出現發燒、喉嚨痛、手腳及口腔出疹等症狀，經醫師診斷為疑似腸病毒感染。衛生局進行疫調時，該名家長仍未吐實情，將依法開罰6萬元以上、30萬以下罰鍰。

衛生局進一步疫調發現，該校一名五年級學童早在本月5日即出現不適症狀，7日就醫後被診斷為疑似腸病毒，但家長並未主動通報學校，導致學童仍正常到校上課，增加校園傳播風險。該名學童在同校就讀三年級的弟弟，也於12日出現皮膚紅疹症狀，經校護發現後通知家長接回，兄弟倆自12日起請假在家休養。

衛生局指出，經研判該名五年級學童為該班級首例個案，同班同學自10日起陸續發病，疫情逐步擴散至其他班級。防疫人員昨致電學童家長進行疫調時，對方仍未如實說明病童發病及就醫狀況，影響防疫作業進行，將依《傳染病防治法》開罰新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，腸病毒好發於學齡前及國小學童，常見症狀包括發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍、手掌與腳掌出現紅疹或水泡、腹瀉、嘔吐及精神不振等，少數嚴重個案可能引發腦炎、心肌炎等併發症。家長如發現孩童出現相關症狀，應立即就醫並在家休息，避免上學或參加團體活動，同時主動通報學校，共同降低校園群聚感染風險。

