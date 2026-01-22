家長齊心挺教育 新民國小家委會捐60臺電腦助攻大屏教學

為配合高市府推動大屏教學政策，提升校園數位教學品質，高雄市左營區新民國民小學家長委員會推動「配合市府大屏政策精進本校教學品質方案」，針對校內班級電腦設備老舊、影響大屏教學效益之問題，積極協助學校進行設備汰換與升級。(見圖)

新民國小今(廿二)日說明，家長會莊金陵會長發起募集六十臺電腦主機為目標，作為支援班級大屏教學之重要設備，莊會長表示，支持教學、支持教師、支持學校是家長會的核心要務，家長委員會秉持拋磚引玉精神，率先挹注新臺幣十萬元，並邀請全體家長委員共同響應，凝聚家長力量，協助學校改善教學環境。

廣告 廣告

相關捐助可採現金、設備或其他形式，並依法開立收據，以利捐助人辦理節稅事宜；不足經費部分，則由莊金陵會長及張俊民校長共同對外邀請社會熱心人士參與支持。

該專案自去年十二月卅一日正式發起，並在不到一個月內順利完成募集目標，學校近日舉行捐贈典禮，由家長委員會會長莊金陵率領家長委員，將六十臺電腦主機正式捐贈予學校，由張俊民校長及教師代表受贈，作為輔助高市府大屏教學政策之重要設備，充分發揮數位科技於教學現場之應用效益。

張俊民校長強調，感謝家長委員會及所有熱心捐助人士的支持與協助，透過眾人之力，共同為學校打造更完善的教學環境，對於提升學生學習成效及學校整體發展具有深遠意義。