家長、師生攜手相伴 桃園市青埔弦樂團以溫暖與實力再闖全國舞台

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市青埔國小弦樂團自 2022 年成立以來，始終以踏實與熱情堆疊每一次練習的時光。雖然成軍僅僅三年，卻在今年的桃園市學生音樂比賽中，以穩健的音色與成熟的合奏表現，一舉奪下弦樂合奏國小南區 B 組《特優第一名》，更連續第二年蟬聯全市第一，再度成功晉級 2026 年全國學生音樂比賽。對於仍年輕的樂團而言，能展現如此亮眼的全國級實力，除了象徵孩子們的努力與堅持，也見證了青埔國小在藝術教育上的深耕與用心。

廣告 廣告

小小音符大大力量 青埔國小弦樂團連兩年稱王 躍上全國舞台。

今年青埔國小不只在團體賽奪冠，個人賽同樣繳出令人驕傲的成績。401 梁宸熙在【大提琴獨奏】項目中以優等第一名晉級全國；501 莊景順在【中提琴獨奏】獲優等並擇優進全國；501 劉芯妤同樣以【中提琴獨奏】優等第一名晉級全國；其他團員如 608 張善禾、604 周芃妤也分別拿下優等佳績；406 劉芯嫙、501 賴梓葳、506 吳尹熙、506 王若耘、507 魏睦澄、604 王文謙及 606 翁羽芯等同學，則在各項目獲得甲等肯定。共有三名團員成功晉級全國賽，多位同學以穩定技巧、自信台風與良好的音樂性贏得評審青睞，展現青埔弦樂團厚實的人才底蘊。

比賽當天，自天光微亮時刻，校長林正義便已在校門口迎接孩子們，一邊鼓勵、一邊協助確認各項準備，並全程隨隊至比賽場地，陪伴孩子走過每一個緊張卻充滿期待的時刻。校長的身影對團員而言，就像是最堅穩的力量，不僅安定了孩子們的心，也讓他們在上台前有更多信心。林正義校長表示，看見孩子們透過音樂找到自信，學會在團隊裡彼此合作、共同前進，這些都是名次之外更珍貴的收穫。他也期盼未來有更多孩子，能在藝術教育的陪伴下發現自己的天賦與熱情，勇敢拓展生命視野。

孩子的努力最動人！青埔弦樂團奪桃園特優第一名。

除了校長、老師的陪伴，家長會與弦樂後援會也成為弦樂團最溫暖、最堅實的後盾。在比賽現場，家長們細心協助動線、維持秩序、協助孩子安置樂器，也不忘在候場時給予溫柔鼓勵，一句句關心的話語、一次次默默的支援，讓孩子們能以最安定的心情迎接比賽。許多家長表示，看到孩子在舞台上專注的眼神與純粹的笑容，是身為父母最幸福的moment，也是支持他們持續陪伴的最大動力。這份親師合作的力量，是青埔弦樂團能在短時間內茁壯的重要關鍵。

青埔弦樂團的穩定成長，背後更有著師資團隊的深度投入與專業指導。在蔡團長的統籌協調下，指揮老師帶著孩子們從基本動作到音樂表情一步步琢磨，而行政團隊也在協調課務、場地及排練時間上給予最大支持。老師們常在課後留下加強學生弱點，也在比賽前反覆陪伴孩子練習，從調整姿勢到調整心情，每一份用心，都讓樂團的合奏更加細膩而穩健。

音符中的力量 青埔國小弦樂團勇奪桃園特優第一名，感動全場。

隨著今年市賽落幕，孩子們的下一站將前往 2026 年於宜蘭舉辦的全國學生音樂比賽。青埔弦樂團將帶著這一年累積的成長與能量，再次站上更大舞台，讓更多人聽見來自青埔最真誠、最動人的弦音。未來青埔國小也將持續推動藝術教育，用音樂陪伴孩子看見自己、走向世界，在每一次練習與表演中，留下屬於他們最美的成長軌跡。(圖/青埔國小提供)