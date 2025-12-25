家長：憂養不起 不是未來拿多少錢

國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）25日舉行「搶救少子國安危機，TFA助台灣一臂之力！」記者會。（姚志平攝）

台灣面臨少子女化問題，朝野紛紛提出兒童理財政策，要幫助孩子累積人生第一桶金。不過，有家長反映，該設計難以回應當下家庭面臨的現實壓力，「真正影響生小孩與否，是現在能不能負擔得起，而不是18年後孩子能拿到多少錢。」教育界人士認為，與其直接把魚擺在孩子面前，不如給孩子釣竿，教導如何釣魚更實在；政府應該思考如何給孩子好的未來，而不是只想到給錢，卻不改善現行教師荒等教育問題。

民眾李先生指出，從孩子出生開始，尿布、奶粉、疫苗、托嬰到教育支出，每一項都是負擔，對有生育計畫的家庭來說壓力極大。

」他認為，如果政府要花數百億，不如推動「0到18歲公立教育學費全免」，至少能讓家長在教育支出上有明確預期，心理負擔也會相對降低。

民眾陳先生也指出，學費全免政策在歐洲多國已有實施經驗，法國維持相對穩定的生育率，德國也成功減緩下滑速度，確實是目前可行且家長最有感的政策工具，如果政府總是治標不治本，台灣出生數跌破10萬大關、步向日本後塵，恐怕只是遲早的事。

「給好的未來比直接給錢更重要！」升學資訊平台大學問執行長魏佳卉表示，師資荒如果不用政策處理，未來教師缺額只會越來越多，一旦師資不足，下一代的教育品質會變差，比起曇花一現給錢，教導孩子如何自己賺錢更重要，否則一昧給錢，只會造成社會階級雙峰化，「好得更好，壞得更壞。」

全教總理事長侯俊良則質疑經費從何而來，是否會排擠到現行政策；侯俊良認為，政府應該投入更多預算改善教育問題，像是教師荒、校安維護、降低班級人數等，比起直接發錢更重要。