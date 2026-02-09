家長一看超傻眼！4歲女兒「被徵召當陪審員」萌回：我只是個寶寶…官方回應了

年僅4歲的札拉竟出現在陪審員徵召名單上。圖／翻攝自X

美國康乃狄克州（Connecticut）近日發生一起罕見的行政烏龍事件，一名還在就讀幼兒園的4歲女童日前竟收到法院寄來的陪審團徵召通知書。經過女童父親申訴後，才發現是因為政府一份名單資料中未包含出生日期，導致未成年者也被誤列其中，所幸事後申請免除獲准，而女童父親也逗趣表示，此事已成為家中趣談：「這會是我和太太講一輩子的故事，以後女兒長大了，也一定會再把這個故事講給她的孩子聽。」

根據紐約郵報（New York Post）、News 12等美媒報導，這起事件發生於2月初，居住在康乃狄克州達里恩（Darien）的皮膚科醫師伊布拉希米（Dr. Omar Ibrahimi）這天在家中打開一封由司法部門寄來的信件時，還以為是寄給自己的陪審團通知書。不過當伊布拉希米仔細查看信件內容後，赫然發現傳票上印的不是自己的名字，而是4歲女兒札拉（Zara Ibrahimi）的名字。

伊布拉希米回憶，自己當下先是鬆了一口氣，隨後也相當傻眼：「我看到不是我的名字，原本還覺得輕鬆了一點，但下一秒突然反應過來，心想，等一下，為什麼我女兒的名字會出現在陪審團傳票上？」事實上，札拉目前還是剛上幼兒園不久的4歲小女孩，甚至才剛開始學習怎麼自行閱讀，最喜歡的顏色是粉紅色，平時穿著也幾乎從頭到腳都是粉紅色系，卻意外成為康乃狄克州每年約55萬名被徵召的陪審員之一。

伊布拉希米事後也試著向女兒說明，她被徵召擔任陪審員，並以小孩可以理解的方式解釋陪審團的意義和通知書的內容：「我跟她說，那就是坐著聽，然後決定一個人是有罪還是無罪。結果她看了一眼就跟我說：『我只是個小寶寶！』」

針對此事，康乃狄克州司法部門發言人出面說明，陪審團名單是由多個政府機構資料彙整而成，包括車輛管理局（DMV）、選民登記資料、勞工部與稅務部門等，但在這些政府部門裡，康乃狄克州稅務局（Department of Revenue Services）是唯一在提供名單時不會附上出生日期的部門，因此札拉的名字很有可能就是透過稅務資料，在年齡未被系統過濾的情況下被納入陪審員名單。

伊布拉希米表示，此前他還擔心女兒身分可能被盜用，所幸後來得知只是行政流程錯誤，因此也以幽默態度面對，甚至傳訊息給太太打趣說道：「看來札拉要被徵召去當陪審員了」。伊布拉希米後來按照規定，為女兒線上填寫免除陪審義務的相關表申請：「系統裡有一個可以自由填寫的欄位，我就打上：『我連幼兒園都還沒念完，請見諒。』」該申請也隨即獲得處理。

司法部門向伊布拉希米一家保證，札拉將獲准免除陪審團義務，官方也坦言，這類錯誤確實可能發生，但相當罕見。值得一提的是，札拉並非第一位收到陪審通知的未成年孩童，美國賓夕法尼亞州一名4歲男童在2018年也曾收到陪審通知書，最後也以「當天要上幼兒園」為由申請免除獲准；紐約布魯克林一名9歲女童也在2000年曾被錯誤徵召，甚至在家長多次反映後仍收到陪審證件。



