家電、PC今年看漲20%
消費性電子產品製造業者及分析師警告，記憶體缺貨大漲價，將使得終端電子產品成本升高，連帶使得手機、電腦及家電售價2026年最多可能漲20%。
戴爾、聯想、Raspberry Pi及小米等消費電子產品製造業者表示，晶片短缺可能加重業者的成本壓力，使業者不得不漲價；分析師預測漲幅將介於5%至20%。
戴爾營運長克拉奇指出，從未見到「成本以此種速度變動」，消費者難免受衝擊。Raspberry Pi表示，成本壓力相當痛苦，去年12月已調高電腦售價；聯想財務長也表示，正在累積記憶晶片庫存及其他關鍵性組件。
麥格理集團分析團隊指出，「我們已經看到（記憶體）供給全面短缺，買家陷入瘋狂，全力確保足夠的晶片，不論價格多高都願意支付」。
三星電子與SK海力士已表示2026年的訂單量已超過產能；三星上月已經調高一些記憶晶片價格，漲幅最高達60%。
