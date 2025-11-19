家電也能上「天」展示?小蔡電器台南善化打造「天空電器城」力拚成南科生活圈新地標

深耕家電市場二十年的「小蔡電器」，於台南市善化區舉行「天空電器城開工動土典禮」，由米米實業有限公司董事長蔡在隆、江林營造有限公司執行長陳乙賢及合作夥伴盟立集團代表共同主禮。完工後，「天空電器城」將結合高空家電展示、多功能倉儲與智慧物流系統，鎖定南科園區與善化、新市周邊生活圈，打造南台灣家電採購與配送的新據點。

小蔡電器自創立以來，以透明售價、不玩虛假促銷及穩健售後服務為核心，從網路電商一路擴展至實體門市與 B2B 企業合作。董事長蔡在隆表示，選在台南善化興建「天空電器城」，是看好南科及周邊重劃區快速發展所帶來的家電需求成長，希望結合在地就業、綠色物流與創新展示空間，打造一座真正與城市一起呼吸的家電基地。

新建廠房規劃分為家電展示、倉儲兩大區塊，頂樓為情境式家電體驗空間，將依客廳、廚房等不同使用情境，設計完整配電與家電配置，讓消費者「看得到、想得到、一次買得到」；倉儲端則運用智能庫存與補貨預測技術，透過銷售數據與季節性需求分析，預先調整安全庫存與補貨節奏，同時優化倉儲動線，縮短揀貨、出貨時間，降低缺貨與囤貨風險，提升整體物流效率。

董事長蔡在隆表示，台中店在 2023 年開幕後，消費者對於一站式購物的反應非常滿意，因此公司決定將此模式擴展至北部和南部，並計畫在台北塭仔圳重劃區購入了價值 1.4 億的店面，目前已蓋到30樓，預計 2027 年初完工，同時南部的部份就選定了地理位置適中的台南善化，以高空家電展示結合智慧物流力拚成南科生活圈新地標。

值得一提的是，「天空電器城」以「在天空看電器」為設計概念，未來將規畫高樓層觀景平台和家電展示區，白天是服務南科與周邊居民的家電門市，夜晚則搖身一變成為可眺望城市與園區燈火的打卡新景點。蔡在隆表示，希望這裡不只是倉庫或賣場，而是讓民眾可以帶著家人一起來逛、來體驗的新地標。

在建築與營運規劃上，「天空電器城」也導入節能與減碳思維，包括屋頂太陽能發電、全棟 LED 節能照明、高效率空調系統及完善的廢四機回收流程，降低物流與門市營運帶來的碳排放，呼應政府 2050 淨零排放政策。

董事長蔡在隆強調，善化「天空電器城」完工後，將提供門市銷售、倉儲管理、物流配送、安裝維修等多元工作機會，帶動在地就業；未來將以批發、零售與智慧物流三大軸線持續擴展版圖，結合店內異常監測、AI 客服與虛擬導購、智能庫存與補貨預測等系統，為消費者與合作通路提供更安全、省時的一站式家電解決方案。小蔡電器將以台中智慧物流中心及台南天空電器城為雙核心，逐步完善全台家電服務網絡，朝向「讓買家電變得更簡單、更安心」的目標前進。未來在電器銷售、服務、安裝一條龍服務就不必再擔心傳統旺季等不到安裝師傅的問題了。