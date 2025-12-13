家電品牌耶誕市集活動邁入第五年 移師新竹盛大舉辦

民視新聞／綜合報導

歲末將至，知名家電品牌年度最受期待的耶誕市集活動，今年已邁入第五年，今年主題為「風城耶誕幸福竹光」耶誕市集，將滿滿的耶誕節慶氛圍移師新竹，盛大舉辦，吸引大批民眾到場。

活動第一天，由可愛的萊恩聖誕小精靈帶來精彩演出，現場氣氛溫馨歡樂，招牌活動「小小店長」體驗也在今日登場，讓小朋友化身3C家電「小小店長」，今年更首度把家中毛孩納入活動規劃，讓毛爸、毛媽們也可以帶著自己的萌寶貝，來到耶誕市集，一起感受過節氛圍。

耶誕市集活動還有年年報名都秒殺的手作課程，薑餅屋、耶誕花圈，不僅是老少咸宜，訓練巧手的決戰舞台，完成的作品甚至可以自己帶回家，還能獲得加碼送的耶誕禮包。這次還有超人力霸王－傑洛與貝利亞經典同台與民眾近距離互動。節目壓軸邀請到溫暖系的福音樂團，用療癒系歌聲，陪伴民眾溫馨過耶誕。

燦坤3C家電「風城耶誕 燦亮幸福竹光」 耶誕市集熱鬧登場

