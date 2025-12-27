家電補助來了 1縣市符資格「最高發6千元」！申請方式一次看

生活中心／李紹宏報導

為落實廚餘源頭減量並減輕廢棄物處理負擔，屏東縣長周春米今（27）日指出，補助自115年1月1日至3月31日受理申請，凡設籍屏東縣民眾購買符合規定之家用廚餘處理機，即可申請補助購買金額40％、最高6000元，並新增線上申請管道，提醒有需要的民眾要注意申請期間，以免錯過！

屏東縣政府指出，設籍屏東的縣民115 年元旦起購買指定廚餘機，最高可領 6000 元補助。（示意圖／PIXABAY）

屏東縣推廚餘機補助 曝3大好處

縣長周春米說，縣府推動家用廚餘處理機補助，主要有3個目的，第一是減輕焚化爐處理負擔，第二是降低各鄉鎮市清潔隊收運家戶廚餘的壓力，第三也是最貼近民眾生活的需求，就是讓家庭不必再為廚餘去向煩惱，廚餘不必再等待清潔隊收運，能有效減輕家庭成員的日常負擔，也讓資源運用更有效率。

廣告 廣告

屏東縣長周春米（中）。（圖／屏東縣政府提供）

廚餘機實測心得

周春米透露，該政策首次推動即獲得民眾高度支持，首波300萬元補助經費一週內即全數申請完畢，後續縣府加碼辦理，總補助經費約1200萬元，顯示政策方向符合民眾期待，從實際數據觀察，屏東縣家戶、餐飲及事業單位每日產生的廚餘量已呈現下降趨勢，若透過廚餘處理機進行乾燥處理，整體廚餘量可再進一步降低，有助於焚化設施減壓，也符合永續環境政策目標。

對此，實際使用補助購買廚餘處理機的民眾沈小姐分享，在第一批補助時即申請購買，使用一年下來感受相當明顯，家中以海鮮料理為主，廚餘經乾燥處理後氣味清新，家中蟑螂與果蠅數量也明顯減少，處理後的廚餘粉末還可作為盆栽肥料再利用。在非洲豬瘟防疫政策調整後，許多家庭對廚餘去向感到困擾，廚餘處理機提供了一個安全又便利的選擇，值得推薦給更多家庭使用。

廚餘機補助的資格？申請方式一次看

屏東家用廚餘機補助懶人包。（圖／翻攝自屏東環保go臉書）

屏東縣政府環保局表示，115年度家用廚餘處理機補助對象為設籍屏東縣之家戶，補助機型限乾燥處理型或生物分解型設備，每戶限補助一台，補助比例為購買金額40％，最高6000元。

為提升申請效率，今年除紙本申請外，也新增線上申請方式，相關申請條件、流程及注意事項，可至屏東縣環保局官網或「屏東環保GO」臉書粉絲專頁查詢。提醒民眾務必留意申請資料正確性，避免因資料不符影響申請權益。

（資料來源：屏東縣政府）

更多三立新聞網報導

扯！山東哥自爆每天「狂吃40顆雞蛋」 營養師急喊母湯：頭準備禿光

「這縣市」加碼普發5千元！領取資格和方式曝光：最快1/21入帳

2026運勢大翻轉！專家揭「1生肖」桃花財運超旺 5生肖要小心

王ADEN掰掰！宜蘭跨年晚會換「她」驚喜接棒 網嗨翻：要被甜暈

