家電、光電、長照輔具 內政部跨部會「老宅延壽」補助金、資格一次看

記者陳韋帆／台北報導

內政部今（5）日於部務會報中宣示，將透過跨部會資源整合，擴大「老宅延壽機能復新計畫」的推動效益。內政部長劉世芳強調，該計畫結合了經濟部的「家電汰舊換新節能補助」與「屋頂太陽光電計畫」，以及衛福部的「長照居家安全改善服務」。這不僅改善老宅外部的公共環境與安全，更讓居家內部的電器、輔具與能源設施同步升級，全面優化老舊住宅的機能。透過從外到內的整合式照顧，政府致力於落實「人在地安養」的社會願景，並能同步達成國家淨零減碳目標。

廣告 廣告

內政部老宅延壽，房屋修繕類別建材限用國產貨。（圖／內政部提供）

內政部老宅延壽融入衛福部長照精神，輔具亦可申請補助。（圖／內政部提供）

內政部老宅延壽結合經濟部節能政策，太陽光電、家電汰換都有補助。（圖／內政部提供）

根據內政部資料，今（115）年購置一級能效冷氣或冰箱，每台可向經濟部申請3,000元補助；屋頂面積1,000平方公尺以下增設太陽光電，每案獎勵設置最高30萬元；長照等級2級以上對象，每3年補助輔具及居家無障礙額度為4萬元；今年7月1日起新增高科技輔具租賃補助，上限提升至每3年6萬元；目前全台已辦理13場巡迴說明會；預估本專案將為國內經濟創造100億元產值。

內政部國土管理署補充，老宅延壽計畫針對屋齡30年以上的老舊公寓與透天住宅，提供包含管線更新、建築立面修繕及增設電梯等補助。地方政府對此反應相當熱烈，未來將進一步研議地方配合款以強化執行力度。此外，為了因應高齡化社會，衛福部的居家無障礙改善補助將與內政部的整建維護經費掛鉤，讓長者在宅居住更具尊嚴。農曆年前，相關部會將深入台南與彰化舉辦說明會，確保政策能精準對接民眾需求。

展望未來，內政部表示「老宅延壽」將成為都更危老外的第三條路，讓老房子透過適當修繕重獲生命力。內政部提醒，民眾若有家電、太陽能或長照輔具等需求，應認明官方申辦管道並備妥憑證。如需相關諮詢，可利用都市更新入口網查詢，或撥打專線電話獲取專人協助。政府希望透過這波資源大整合，讓全台百萬戶老屋居民不需搬遷，也能享有節能、安全且便利的現代生活環境。

更多三立新聞網報導

王妃被騙了！裝修圖AI一鍵生成攏系假？破百名設計師慘賠逾4百萬

台北市住大樓！總價最便宜十大路段出爐 北投這條路最俗正好1千零17萬

淡水人注意！停水補償10天內可領 一定要帶好「四寶」否則領不到

高雄房市大退燒！五大豪宅第一名剩6字頭 亞灣「國城定潮」輕鬆摘皇冠

