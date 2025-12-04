家養60隻吉娃娃！她逼尪「赤腳清狗屎」24小時監視打掃 不做就狂毆

比利時一名女子逼迫丈夫照顧60隻吉娃娃，每天都要赤腳清糞便。示意圖／翻攝自Pixabay

恐怖！比利時一名「虐待狂」女子強迫丈夫跟60隻吉娃娃生活在狗舍中，還逼迫丈夫天天赤腳幫狗梳毛、清理大便，不准他離開家，安裝攝影機24小時監視他打掃，更多次不給他食物和水。這種非人折磨長達一年時間，今年3月18日丈夫才設法逃出家中，敲鄰居的門求助，這起案件因此曝光。法庭上，檢方求處女子8年監禁，判決結果將於1月7日公布。

綜合外媒報導，比利時一名47歲的女子安娜（Anna VDV）跟丈夫在2024年結婚，兩人在家養了60隻吉娃娃，安娜逼丈夫必須要幫這些狗梳毛，還要赤腳清理糞便。安娜將丈夫的鞋子藏起來，並且在家中安裝攝影機全天候監視他，如果他停止打掃，安娜就會遠程大聲喝斥他，並且如果未經安娜同意，丈夫就不能離開家。

另外，安娜多次將丈夫鎖在花園棚屋、狗舍、狗窩、地窖等地，且不給他食物和水。安娜曾因為家中有兩隻吉娃娃死亡責怪丈夫，並向丈夫潑水，兩週後丈夫設法逃離家中，拼命敲打鄰居的家門尋求幫助，鄰居發現他體溫過低、神智不清，並且渾身都是傷，因此報警求助，這起案件才曝光。

在救護車到場後，安娜還試圖操控輿論，她爬上救護車聲稱丈夫患有憂鬱症，且有自殘行為，但醫護人員注意到丈夫在安娜面前變得很緊張，就命令安娜離開。受害丈夫表示，只要他停止打掃就會遭到安娜的暴力對待，他已經被持續毆打了1個月，但是虐待行為已經持續一整年，他透露每天都會受到拳頭或是物體的攻擊，持續到他昏倒失去意識。

安娜因此面臨虐待指控，法庭上檢察官指出，受害者失業、負債累累，而且不識字，完全與社會脫軌。安娜則沒收丈夫的手機，並切斷他與孩子的聯繫。檢方調查後指出，安娜手機中存有丈夫受傷的照片，她辱罵丈夫的錄音，以及禁止丈夫連絡女兒的簡訊。另外，醫療報告證實，受害丈夫身上有大面積傷口、燒傷，以及體溫過低、皮下組織損傷的狀況，許多傷口已經超過5天，符合長期虐待的特徵。

檢方求處8年徒刑，受害丈夫的律師則要求1萬歐元（換算約新台幣35萬元）的賠償。安娜的律師則表示，安娜已經認識到自己的錯誤且感到羞愧，並將虐待行為歸咎於經濟狀況不穩、吉娃娃數量激增、人際關係等原因，希望法庭不要判處長期監禁，並指出安娜在被拘留三個月的期間有乖乖遵守所有規則，判決結果將於明年1月7日公布。



