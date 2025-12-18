家齊與日兵庫縣高校交流

小田高校海外研修團參訪台江國家公園濕地環境。（家齊高中提供）

記者陳治交∕台南報導

家齊高中與日本兵庫縣尼崎小田高校深化防災與生態永續科學交流，小田高校海外研修團十三名師生首度來台，十八日展開為期四天的教育旅行，將線上科研合作延伸至實地學習。家齊高中也安排師生擔任接待家庭，讓小田高校學生深入體驗台灣家庭日常，感受在地人情溫暖。

這次的交流活動聚焦科學教育特色與永續議題。台日師生前往國家地震工程研究中心台南實驗室，由成功大學土木工程學系副教授劉光晏示範教具並解說地震防災科技，帶領學生理解地震防災的實際應用。下午至台江國家公園進行水鳥觀察、紅樹林探索及傳統漁法體驗，從生態角度思考人與環境的共存，讓科學學習走出課室、貼近真實場域。

小田高校英文教師溝口裕樹表示，小田高校長期致力科學與防災教育，今年九月更帶學生赴土耳其進行地震防災實地學習。此次首度來台交流，更凸顯ＳＳＨ（超級科學高中）學校強調國際視野與實地研究的教育特色。

家齊高中校長陳韻如指出，兩校自二０二一年起展開線上交流，二０二三年首次赴日參訪，二０二四年締結姊妹校，此次交流，廣島姊妹校短期交換學生亦在校學習，兩所日本姊妹校師生齊聚家齊校園，充分展現台日科學教育與國際交流的成果與前瞻視野。