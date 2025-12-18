家齊高中拜文昌帝君拚學測

國立家齊高中校長陳韻如（後排中左）率課室主管組成堅強的祈福團前往開基玉皇宮祭拜考神為考生祈福。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

高中兩項大考：學測和統測，明年一月十七日一一五年學科能力測驗率先登場，家齊高中校長陳韻如率課室主管前往開基玉皇宮參拜玉上帝和五文昌帝君。玉皇宮五文昌公由玉皇上帝直接管轄、專案指揮，每年考取國立大學的比例都超過七成。

家齊高中為參加明年一月十七至十九日學測的五百多位考生，準備鮮花素果包粽等供品，還有討吉利的魁星餅、媽姐賜芙和金榜題名蛋糕，由校長陳韻如手執清香、雙膝跪拜，祈願玉帝和文昌公龍前開恩、增開智慧，護佑參加學測的學生筆點靈光、思維大進、文思泉源、下筆光明，考取理想的學校，將來還能以己之長，報效社稷。

開基玉皇宮五文昌公之一的文魁夫子，是戴學土帳、腳不踢斗的魁星爺，最為特殊。（記者陳俊文攝）

台南一中至開基玉皇宮祈福拜參已行之有年，因應一一五年學測，校方決定於一月六日上午由校長廖財固率課室主管、家長會長、導師和家長一行，浩浩蕩蕩前往玉皇宮參拜祈福。