家齊高中跨國交流 台南與印度以早餐展現飲食文化
記者陳治交／台南報導
家齊高中推動國教署「校園雙語生活化學習計畫」，與印度古爾岡全球高中跨國交流，雙方以「早餐」為主題，透過英文簡報及現場展示，帶領彼此走進對方的飲食文化。
本次交流中，印度學生介紹北印度常見的早餐主食小麥烤餅，以及家家不可或缺的香料奶茶。家齊高中學生則以台南特色早點為亮點，包括牛肉湯、鹹粥、虱目魚湯等經典料理，豐富的在地食材料理讓印度學生大感驚喜。
為深化文化理解，家齊高中圖書館結合「真人圖書」概念，邀請校區附近印度餐廳主廚Ankur與學生同場連線。Ankur不僅同步解說北印度早餐文化，也為家齊學生現場介紹並準備道地餐點，包括小麥烤餅、檸檬米飯、鹹味餅乾與香料奶茶，讓學生「看得到，也吃得到」
家齊學生說，天氣轉涼，能在交流中喝到一杯溫熱的香料奶茶，彷彿置身印度家庭餐桌；跨國文化交流不只透過語言，也能透過味蕾、香氣與食物理解另一個國家的日常，更讓雙語學習變得真實而有感。
