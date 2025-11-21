家齊×小田高中 跨國科研合作

小田高校學生將於十二月中旬來台參訪，與線上參與之家齊高中師生合影。（家齊高中提供）

記者陳治交∕台南報導

家齊高中跨海線上參與日本小田高校主辦的「二０二五高中生地域課題解決高峰會—從兵庫縣思考日本」，以口頭簡報及海報展示，探討防災計畫與環境永續等議題，家齊以英文簡報，展現跨國科研合作成果。

家齊高中許之蕊、盧佑安、林育昇與南一中王若緯四位學生組成跨校代表團，以英文發表「不同溫度下椰殼活性碳對二氧化碳吸附容量之研究」及「台南沿海地區養殖牡蠣碳匯潛能之發展與評估」兩項專題研究，聚焦氣候行動之永續發展目標，備受現場與會師生關注。

小田高校教師溝口裕樹表示，此次高峰會為日本文部科學省推動的ＳＳＨ（超級科學高中）計畫之一，今年除了八所固定合作學校，另有九所日本學校參與，各校以「思考海洋與山脈的連結」為主題，透過海報展示、小組討論與成果發表交流。

兩校校自二０二一年起線上交流，小田高校計畫十二月參訪家齊高中，透過課程研討、線上互動與實地參訪，建立穩固友好關係。