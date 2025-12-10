《家の呼吸》展：探索「嘉屋」設計手法

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市建城 320+1 年，回應全球「永續」發展的趨勢，正以前瞻性的視野，將在地深厚的林業文化與氣候、人文特色進行深度融合，提出「嘉屋」宜居建築推廣計畫，打造具備永續性、識別性與前瞻性的特色建築目標。嘉義市政府於（10）日舉辦「《家 の 呼吸》嘉屋手冊發表與沈浸式體驗空間展」，黃敏惠市長為位於安和街60巷的示範木屋開箱，並強調木建築是通往淨零未來的道路的嶄新解決方案，具備低碳和可再生的永續價值。



黃敏惠市長表示，推動「嘉屋」宜居建築計畫，是實現嘉義市「全齡共享、世代宜居」城市願景的關鍵一步。嘉義市擁有超過六千棟老屋的珍貴資產，市府近年來透過執行「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」等相關計畫，成功地重新賦予木構造建築新的生命與價值，讓歷史底蘊成為邁向永續的動力。嘉義市已邁向 「木都 3.0」 階段，這是透過前人努力和不斷累積所形成的城市特質，使嘉義市成為臺灣乃至全世界知名的木都。黃敏惠市長指出，本次正式發布的 《嘉屋手冊》，是整合國際經驗與專業設計規劃的成果，旨在讓嘉義市在保有自身特色的同時，成為一個 「好居住、涼適活力新木都」。



黃敏惠市長強調，面對極端氣候的挑戰，市府團隊在陳正哲老師等專業團隊的合作下，透過專業技術與論述，致力於找到木都獨有的解決方案。黃敏惠市長特別提到今日開箱安和街的案例，這座木屋是「嘉有木屋」計畫之一，透過臺日合作，打造出一個舒適、節能、防災、防震的示範性木構建築。黃敏惠市長更強調推動木都的最終目標不是為了木都本身，而是為了讓市民擁有更好的生活環境，能夠安居樂業，並有能力應對新的極端氣候挑戰，期待全民共同努力，讓嘉義市成為臺灣獨一無二的木都城市。



都市發展處處長許懷群說明，「嘉屋」宜居建築計畫以「涼適、活力、新木都」為三大核心理念。這套設計手法強調透過被動式設計降低建築能耗；藉由空間活化增進社區連結；並導入現代木構技術，讓嘉義這座歷史上的林業城市，轉型成為具備碳儲存功能與永續特性的未來城市藍圖。處長強調：「我們相信，從建築出發，才能提升城市的品質與韌性，讓嘉義市站上國際永續趨勢的前端。」



都發處表示，「《家 の 呼吸》」展覽的核心理念，是將木構造住宅視為一個生命系統，它與地球、城市和人類形成一個共同的呼吸節奏。木建築被視為是前往淨零未來的道路。它以低碳、可再生的特質回應氣候挑戰，同時以其自帶的溫度、香氣與安定感，回應當代人對身心健康的渴望與需求。值得一提的是，本次展覽的陳美丹宅修復案，更體現了臺灣與日本木構建築的深度合作，為在地實踐注入國際視野。



本次展覽從技術、身心到城市三個層面，完整呈現木建築的永續價值，讓民眾透過沉浸式體驗，深入理解「嘉屋」的設計手法：技術-用之章：主題為「工法扎根 × 材料之源」，以修復後的陳宅案例為主軸，奠定技術基礎。身心-安之章：以感官體驗為核心，強調「身心安定 × 內在呼吸」，探討木材對身心的療癒作用。城市-循之章：主題為「循環新生 × 城市萌芽」，呈現木建築在未來城市中的開放與生機，勾勒城市永續發展的藍圖。嘉義市政府誠摯邀請市民與各界專業人士，一同走進體驗空間，感受木建築帶來的溫暖與希望。透過這項計畫，嘉義市正以行動擘劃出一個以木構造為核心，邁向淨零、宜居、永續的未來城市新面貌。