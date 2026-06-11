一家3殘！癱瘓父躺對面…居服員3度性侵智障女兒、猥褻聾妻

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記者簡榮良／高雄報導

以為抓到救命稻草，褪皮後是一匹惡狼！高雄一名陳姓長照男居服員，看準案主一家3口都是身心障礙人士，趁到府照顧中風癱瘓的丁姓男子時，在公寓內3度性侵其智障女兒，甚至連聽障妻子也不放過，犯案的地方就在丁男床鋪對面，行徑相當囂張。女兒之所以隱忍，是害怕一旦撕破臉，沒人照顧父親。直到爸爸被送往安養院，壓在心頭的大石終於卸下，當陳男找藉口上門故技重施，她不再沈默，將整件事攤在陽光下。法官痛批陳男利用居服之便侵害弱勢、惡劣至極，依強制性交等5罪重判有期徒刑8年10月。

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陳姓長照男居服員，看準案主一家3口都是身心障礙人士，趁到府照顧中風癱瘓的丁姓男子時，在公寓內3度性侵其智障女兒，甚至連聽障妻子也不放過。（示意圖／AI生成）

判決書指出，陳姓居服員2022年底受聘照顧一名中風癱瘓、無法言語的丁姓男子，長期進出高雄三民區某公寓。陳男看準案主一家3口都是身心障礙人士（女兒輕度智障、母親重度聽障、兒子中度智障），在取得信任後，竟將魔爪伸向被照顧者的女兒及妻子。

2023年7月至8月期間，陳男涉嫌利用照顧丁男機會，不顧女兒多次反抗與拒絕，強行性侵得逞，前後至少3次；更令人髮指的是，他明知其妻子是重度聽障人士，也趁機伸出狼爪，從後方擁抱、揉捏胸部，並用性器頂住臀部強行猥褻20分鐘，整個過程，癱瘓在床的丁男就被晾在對面黃色榻榻米床上，陳男毫不掩飾，行徑囂張。

即使丁男被送往安養中心、長照服務結束，男子仍未就此罷手，利用歸還鑰匙的藉口再度上門故技重施；同年9月底，他涉嫌再次潛入住處，被害女兒在樓梯間發現其身影後嚇得拔腿逃跑，緊急通知親友返家查看，男子見事跡敗露才匆忙離去。

案件審理時，陳男否認犯行，辯稱：「當天只是看到案主妻子不舒服，拿冰塊幫忙冰敷胸口，絕對沒有亂摸！」；女兒則當庭淚崩，表示每天活在恐懼中，很怕全盤托出，癱瘓的父親會沒人照顧，因此直到父親被送往安養中心，她才卸下心中大石，勇敢報案。

所幸，女兒的堂姐機警，案發後致電陳男並全程錄音，在一步步追問下，成功套出關鍵自白。電話那頭的陳男坦承：「有啦，我就是強迫啦，嘿…我真的很抱歉，我不應該做這種事情」，甚至自爆事後疑似良心不安，曾帶居服機構主管親自上門下跪道歉，句句成了定罪鐵證。

法官痛批，陳男身為居服員，理應照顧弱勢家庭，卻利用職務之便將魔爪伸向受照顧者家屬，嚴重辜負信任。更惡劣的是，犯後不思悔改，甚至反咬被害人家屬涉嫌恐嚇，企圖卸責脫身。法官認為，陳男惡性重大，不僅重創被害人身心，更讓原本已屬弱勢的家庭陷入無法抹滅的陰影，因此依3次強制性交罪、1次對身心障礙者強制猥褻罪及侵入住宅罪，合併判處有期徒刑8年10月，全案仍可上訴。

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性侵害就是犯罪，請撥打110、113

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