一家4口吃完小吃全喪命！案情大轉彎 疑飯店「殺蟲劑外洩」惹禍

殺蟲劑。示意圖。取自PIXABAY



土耳其伊斯坦堡近日發生一起憾事，一家來自德國、具土耳其裔背景的4口之家在旅遊期間接連出現嘔吐、噁心等症狀，原先被認為是食用街頭美食後導致的食物中毒；未料後續調查方向急轉彎，當地警方正追查飯店使用的殺蟲劑是否經由浴室通風系統外洩，導致一家4口全數喪命。

根據《People》報導，38歲父親博切克（Servet Böcek）與27歲妻子奇格德姆（Çiğdem），帶著年僅3歲與6歲的兩名子女，自11月9日從德國漢堡抵達伊斯坦堡，入住位於法蒂赫區的「Harbour Suites Old City」飯店。

廣告 廣告

不久後，這家人陸續在12日至13日間出現嘔吐、噁心、發燒等症狀，初步研判為食物中毒。3名家屬在13日住院後隔日宣告不治，博切克本人也於17日在加護病房搶救無效死亡。

當地政府剛開始懷疑一家人可能因食用淡菜鑲飯、烤馬鈴薯（Kumpir）或烤羊內臟（Kokorec）等街頭小吃而中毒。然而隨著調查進行，事件急轉直下，因同一飯店又有兩名旅客於15日身體不適而就醫，調查人員因而將注意力轉向住宿環境。

檢警進房採集床單、枕頭、毛毯、水壺等物品，發現飯店近日曾進行除蟲作業，研判毒物可能由殺蟲劑外洩，並透過浴室通風系統進入房內，使家人吸入後中毒。

土耳其司法部長圖恩奇（Yilmaz Tunc）證實，目前已有11人被拘留調查，包含飯店業者、員工及負責除蟲作業的公司人員。伊斯坦堡省衛生局與地方檢察署已全面介入，死者確切死因將由法醫研究所判定。

更多太報報導

79歲父悶死腦麻女「照顧近50年」也建請特赦 高院打臉：法院無權

Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人