一家5口4人罹癌！河南家庭接連確診「甲狀腺癌」 醫界震驚

大陸河南省鄭州市近日出現一起罕見醫療案例，一個5口之家中，竟有4人先後被診斷罹患甲狀腺癌，包含3名兄妹與其父親，消息曝光後引發醫界與社會高度關注。

醫師披露這起罕見病例。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，河南省腫瘤醫院超音波醫學科近日收治3名兄妹，經檢查後確認，3人皆罹患甲狀腺乳頭狀癌，進一步追查家族病史發現，他們的父親先前已因甲狀腺癌接受切除手術，至此，一家5口竟有4人確診癌症。

醫師翟淵鵬指出，最初是家中最小、年約30多歲的弟弟因身體不適就醫，確診甲狀腺乳頭狀癌，「後來2位姐姐前來醫院照顧、探望時，也接受檢查，結果同樣被診斷出相同類型的癌症。」

翟淵鵬表示，甲狀腺癌在臨床上，的確存在一定程度的「家族聚集」現象，「如果直系親屬中有人罹患甲狀腺癌，其他家庭成員的罹病風險，會明顯高於一般人。」

他也進一步提醒，家族癌症史不應被忽視，「不只是甲狀腺癌，如果家人曾被診斷出肺癌、胃癌等重大癌症，其他親屬都應提高警覺，主動到醫院進行相關篩檢，才能及早發現、及早治療。」

