一家6口遊印尼遇3公尺浪翻船 西班牙足球教練與3子女死亡

印尼一艘觀光船上週五（12/26）在帕達爾島海峽翻覆，船上有遊客一家6口及4名船員、1名導遊共11人，西班牙瓦倫西亞足球俱樂部今天（12/28）證實，印尼當局已確認其女子B隊主教練馬汀與3名孩子（2子1女）在事故中身亡，馬汀的妻子和1女兒獲救。

路透社報道，上週五（12/26）一艘從印尼旅遊勝地科莫多國家公園（Komodo National Park）開往拉布安巴佐島（Labuan Bajo）的船隻，於帕達爾島海峽（Padar Island Strait）遭遇極端天氣，於3公尺巨浪中翻覆，附近船隻救起3人，另4人在隨後搜救行動中獲救，4名失蹤者為遊客一家的父親及2子1女。

2025年12月27日，印尼國家搜救總署人員在帕達爾島海峽，找到前一天（12/26）翻覆船隻的殘骸。BASARNAS/美聯社

西班牙瓦倫西亞足球俱樂部（Valencia CF）今天（12/28）表示，印尼當局已確認其女子B隊主教練馬汀（Fernando Martín）和3個孩子在事故中身亡，「我們對馬汀教練及3個孩子在印尼船難中不幸離世深感悲痛」。西班牙皇家足球協會（RFEF）、西班牙皇家馬德里足球俱樂部也發文哀悼。

印尼國家搜救總署（BASARNAS）今天表示搜救行動仍進行中，馬汀的妻子和1名女兒、4船員和1導遊獲救且平安。

