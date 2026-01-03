一家7口鐵棺火…20歲妻剛新婚「絕望敲門淪焦屍」！洞房起火可疑物曝光

記者簡榮良／高雄報導

元旦惡火拆散一家！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，昨（2）日清晨4時許全面陷入火海，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊最終淪為焦屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，剛新婚8個月，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在洞房，被發現堆放芳精油、機油等易燃物，是電線走火還是另有隱情？警方還要調查，另一半先走一步，家從此缺角。

起火點疑似就在房間，被發現堆放芳精油、機油等易燃物，是電線走火還是另有隱情？警方還要調查。（圖／民眾巫建緯提供）

大社區民生路一處鐵皮住宅，2日清晨4時15分發生火警，消防出動15車40人前往救援，到場時鐵皮屋已全面燃燒。火災當下，有附近居民聽聞，很大的敲門、呼救聲充斥絕望，萬萬沒想到聲音來自20歲的謝姓妻子，拼命想活下來，命運卻不站在她那邊，火勢迅速從一樓燒到二樓，等火滅後，消防在靠後方的房間尋獲謝女已成一具焦屍。

等火滅後，消防在靠後方的房間尋獲謝女已成一具焦屍。（圖／翻攝畫面）

這間一樓鐵皮屋大約32坪是租來的，屋內有隔3間房，尤男和謝妻住一間房，母親跟阿嬤睡，另一間則是阿姨及其國中兒子和18歲女兒，三代同堂共7人同住屋簷下，才搬來沒多久，發生憾事，火災當下尤母等5人及時逃生，夫妻倆受困，家人先衝進火場將尤男救出，手腳燒燙傷插管命危，要再回頭時，濃煙火勢太大作罷，謝妻葬身火窟。

據悉，這對年輕夫妻平時在物流公司當理貨員，剛新婚8個月，膝下無子，元旦當天還一起出遊，火災前也沒聽見爭吵聲。經調查，起火點疑似在靠後方那間，也就是夫妻倆的閨房，裡頭堆放精油、機油，旁邊還有電腦插座，都是易燃物，目前已初步排除人為縱火，詳細起火原因，仍待釐清。

這對年輕夫妻平時在物流公司當理貨員，剛新婚8個月，膝下無子，元旦當天還一起出遊，火災前也沒聽見爭吵聲。（圖／翻攝畫面）

