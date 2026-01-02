一家8口被燒死！陸男「亂裝電池」電動車超負荷 充電起火釀悲劇

大陸雲南省昆明市官方前天公布一起大火調查報告，這場大火造成一家8人死亡，事故主要原因是店主私自改裝電動自行車，並裝大容量電池，導致充電時電線短路起火，釀成悲劇。

事發建築已燒成焦黑空殼。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，這場大火發生於去年4月12日凌晨1時50分左右，一輛停放於1樓、正在充電的電動自行車起火，火勢迅速蔓延。調查顯示，起火建築為2層商鋪，由男子嚴財開設，1樓為摩托車與電動自行車配件店面，2樓被改造成住家，僅有1部敞開式樓梯連通。

報導指出，當天因嚴財母親生日，其親屬4人從外地趕來，與嚴財一家5口共9人，為嚴母過生日，隨後9人留宿，大火發生後僅嚴財逃出，包括嚴母在內其他8人都不幸罹難，且全部於2樓住宿區。

報告表示，嚴財曾對涉事電動自行車進行多次非法改裝，私自更換、加裝超標鋰電池與鉛酸電池，破壞原有電氣安全設計。嚴財坦言，改裝後車輛「時速可達50公里以上，續航約100公里」，且涉事鋰電池曾出現「充不上電」、「鼓脹」等異常情況。調查報告指出，嚴財應對事故負主要責任，他已因涉嫌失火罪，被昆明市警方立案偵查。

