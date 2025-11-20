宸曜強勁動能延續明年 董座樂看雙位數成長

宸曜管理層預期，明年在智慧製造、國防等應用領域仍將延續今年的強勁動能。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠宸曜科技(6922)受惠於產品組合優化，第三季毛利率持續維持在四成以上水準，董事長高明和今天在法說會表示，公司整體營運表現亮眼，展現在產業景氣波動中依然穩健成長。明年在智慧製造、國防等應用領域仍將延續今年的強勁動能，樂觀預期營收可望達成雙位數成長。

宸曜2025年第三季合併營收4.54億元，季增8.42%、年增29.7%，單季EPS達2.84元，創上櫃以來歷史新高。累計前三季營收達12.92億元、年增24%；稅後淨利1.56億元、年增5.16%，累計每股賺5.79元。

宸曜科技副總經理藍林忠指出，第三季訂單動能持續增強，今年平均接單與出貨比值(B/B Ratio)為1.03，反映市場需求穩定、終端客戶拉貨力道持續。邊緣 AI 運算與國防專案仍為營收動能主軸，其中邊緣AI運算產品線佔比逐年提升，顯示全球智慧化轉型加速，包括智慧倉儲、智慧工廠、無人載具、智慧影像分析、自駕車等領域的應用需求持續升溫，有效支撐公司長期成長。

藍林忠補充，雖然第二季受到全球關稅議題短暫影響獲利，但隨後迅速明朗化，自8月起出貨已全面回穩。近期產業受到DRAM、SSD等零組件供應趨緊影響，宸曜已提前進行關鍵物料規劃與庫存布局，降低供應鏈影響，產品交期維持穩定，第四季出貨動能與後期交單更具彈性。

展望明年，宸曜科技董事長高明和強調，全球智慧自動化、AI 即時決策與邊緣運算的需求成長趨勢明確，產業長線前景樂觀。企業對能在嚴苛環境下運行的高效能運算平台需求持續上升，有助強化宸曜在邊緣 AI 市場的領先地位。

