宸曜診所盛大開幕 以「智慧醫學」啟動桃園健康新時代

【警政時報 趙靜姸／桃園報導】宸曜國際醫療體系於昨（1）日舉辦「宸曜診所」盛大開幕典禮，正式宣告品牌進駐大桃園地區。典禮由宸曜診所董事長莊泳沐、光麗生技控股集團董事長王嘉瑋、宸曜國際醫療體系創辦人暨總經理陳湧仁醫學博士等貴賓共同揭牌啟用，現場雲集產官醫界嘉賓近百人，氣氛熱烈，場面盛大。

宸曜診所開幕典禮舉行祈福儀式，由宸曜國際醫療體系創辦人陳湧仁醫學博士（左三）與董事長莊泳沐（右一）率領醫療團隊與嘉賓共同祈福，祝賀智慧醫學在桃園扎根啟航。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

出席典禮的貴賓包括桃園市副議長李曉鍾、議員許清順、昭和園董事長曾淑芳、琜鑫國際董事長劉進來、金岡食品董事長葉舒憲、第一郵通董事長駱啟明、海喬建設董事長張鈞喬、銓國資源董事長廖瑞青、香港柏越集團姚總、台達保全董事長張維鈞、瑋澤企業董事長高國清及天恩開發董事長陳信熾等。另有台大醫學院牙醫特聘教授暨亞洲太平洋牙醫聯盟會長林俊彬教授、永笙生技董事長李冬陽親臨祝賀，共同見證宸曜智慧醫學新據點正式啟航。

智慧醫學落地桃園 打造個人化健康管理

宸曜診所慈文館主打「代謝醫學」，透過科學化檢測與個人化療程，協助民眾從亞健康狀態回到真正健康。董事長莊泳沐笑言：「許多朋友說我越來越年輕，秘訣就是宸曜的代謝與抗衰調理。」他強調，宸曜醫療團隊長期秉持「醫療不只是治療，更是一段專屬的健康旅程」的理念，期盼讓更多人感受智慧醫學的力量。

創辦人陳湧仁醫學博士指出，宸曜診所的成立不僅是據點擴展，更是健康觀念的落實：「我們希望桃園市民不用遠行，就能享有國際級的精準醫療與功能醫學照護，從預防到修護、調養，全程以個人為中心，實現全人健康管理。」

宸曜診所董事長莊泳沐（圖左）代表捐贈6萬6千元予庭芳啟智教養院，由該院代表周燕鳳女士受贈，以實際行動傳遞「醫療不只治療，更要傳遞溫度」的品牌精神。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

行善傳愛 宸曜以醫療實踐公益

開幕典禮中特別舉行公益捐贈儀式，莊泳沐董事長代表宸曜診所捐贈10萬元予財團法人桃園市私立庭芳啟智教養院，由財務長周燕鳳女士代表受贈。

莊董事長表示：「健康與善意可以同行，醫療不僅改善身體，當身體更健康、心靈更安定時，每個人都能以行動回饋社會，讓醫療的價值延伸成善意的力量。」

以智慧醫學為核心 開啟全人健康新時代

宸曜診所慈文館結合預防醫學、再生醫學、疼痛治療、淨血療程與醫學美容，導入代謝體檢測、功能醫學分析與AI健康管理系統，協助民眾針對三高、代謝異常、肝功能問題等進行早期預防與整合調理。展望未來，宸曜診所將與宸曜國際醫療體系各院所串聯，推動智慧健康管理普及，讓桃園市民在地享有專業、精準且溫暖的醫療服務。

宸曜診所開幕典禮剪綵儀式，眾多貴賓齊聚共賀智慧醫學新據點啟用，現場花團錦簇、禮炮齊放，象徵宸曜診所正式落地桃園，啟動健康新篇章。

（圖／記者 趙靜姸翻攝）

