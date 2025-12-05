宸言設計：映照著柔和的光 在家裡書寫獨一無二的創作篇章
【文字整理｜王程瀚、圖片提供｜宸言設計】
屋主是一位長年在家工作的插畫家。對她而言，住所不是單純的休憩場域，而是生活與創作的共生舞台。她希望這個家能具備如韓式咖啡廳般的特質：清爽、明亮、線條簡潔，既能帶來舒適氛圍，也能支持專注創作。宸言設計因此以「釋放動線」為起點，拆除多餘隔間，讓視線延展、採光自由進入，重新形塑一個既開放又秩序分明的居所。
與光影共舞的溫馨日常
調整後的格局，讓下層自然成為生活與工作的核心。靠窗配置的長桌緊貼光帶，屋主在此創作時，能直接感受到自然光的變化；這樣的設計使紙張與顏料呈現最真實的色彩。桌旁的層架以鐵件與松木組成，可依需求調整高度，既能收納龐大的藏書與作品，也讓展示隨季節或心境而轉換。日夜之間各自塑造出不同氛圍，使居所擁有超越想像的多元面貌。
樓梯旁的不鏽鋼中島，是空間的視覺焦點。40公分懸挑設計讓中島顯得輕盈，無論是簡單用餐、備料，或臨時的繪圖工作，都能在此展開。電視牆則以懸臂結構設計，能靈活轉向工作桌，成為第二螢幕，讓生活與專業創作自然銜接。全屋照明亦改為軌道系統配置，角度與位置能隨使用需求調整，營造如展間般的彈性光度層次，也讓收藏牆得以成為居家的即興光景。
「韓式空間」的質感在材質與顏色上也被細膩轉化。玄關以鍍鋅鋼板立面迎接來訪者，乾淨俐落中帶點粗獷；走道鋪設微水泥，將洗手區與客廳自然串聯，兼具溫潤與耐用特質。層板、桌面與階梯皆採用松木，質地溫暖，與白色鐵件搭配形成清爽對比。牆面則塗上白漆，輕柔襯托自然光線層次。系統櫃與可拆式收藏架進一步延伸其靈活機能，也兼顧未來搬遷再利用的永續可能。
打造小空間裡的大格局
考慮本案為一室內面積僅約12坪的樓中樓，因此特別透過明確的上下分工，展現出清楚秩序。下層專注於創作與日常起居，上層則安置臥室與收納空間。樓梯轉角增加圓柱與兩段階梯，不僅強化行走安全，格局也更加完整。洗手區獨立於浴室之外，提升使用效率。透明材質與無門檻的地坪整併，加上收納整合，讓小空間尤顯通透開闊。
此外，設計巧思不在於追求單一亮點，而在於將日常細節安排得從容自然，住家給人的感覺就像走進一家熟悉的咖啡廳：明亮純淨，線條簡約，每個角落都能愜意停留。屋主形容這個家「讓想像真正化為實體」，無論是白天的陽光在牆面上緩緩移動，為一天的精采時光留下清晰痕跡；抑或夜晚的燈光打亮層架，如同小型展覽般使人怦然心動，女主人每次走上樓梯回望，都能清楚看見一切，於是身體與心靈在這裡都能被妥善安放，創作與生活的界線在日復一日的行走與停留之間被軟化，住家由此成為她持續前進的舞台。
劉蒨蓉
現任｜宸言設計 設計總監
設計理念｜
「說誠實言，真實而不虛假」這是宸言的品格。
透過設計融合空間與機能的平衡性，創造與家人間的舒適共生環境，讓我們一起享受家的淬煉過程吧。
(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)
其他人也在看
輕奢共居 美好生活│24坪
本案為兩位從學生時代就熟識長大的閨密摯友一同購入，作為一起互相扶持共同生活的居所。一屋二瓦設計所面對24坪居宅，將原有3房改2房，並增設更衣室，注重每個空間的關聯性及獨立性，兩間臥室運用滑門方便兩間臥室日常切換，動線互通，關上拉門即能立刻擁有各自獨立隱私的空間，共享美好的日常幸福感。幸福空間 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
幸福御用化妝師 三十年老屋變網美宅
遁隱崇山的魅力宅邸，憑藉純白色系攫取眾人目光，搭配窗外環繞鬱鬱蔥蔥、層巒疊嶂的絕美景致，宛如一處遺世獨立的瑰麗祕境。事實上，該案場屋齡年屆半甲子，原是以木質調為主、配備冗贅櫃體的陳舊裝潢，甚至連天花都稍嫌浮誇華麗，難免給人幾分沉重不適的氛圍。對此，負責執掌操刀的王立崢設計師考量居住人口單純，故將客、餐廳與廚房齊聚起居樓層，打造開放式回字形動線，輔以借景手法，援引周遭陽明山系的自然綠意，擘造格外明敞通透的魅力空間感。 女屋主尤愛取材玻璃屋作靈感發想的餐廚區，及搭載外推門的美式露台；無論晨曦或深宵，懾人美景盡收眼底。幸福空間 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
8:2的現代美式｜38坪
霽空如水，碧波蕩漾，蒼翠悠然河景在張馨&瀚觀室內設計巧手下，幻化為四季風情畫，不分晝夜輪播，成為空間最美裝飾，亦將自然閒適氛圍擴散至每一角落，譜寫美好恬靜時光。擁有ISO國際認證且具有北、中、南在地服務規模的張馨室內設計團隊，此次為個性獨立、有品味的女屋主，輕描8分現代、2分美式的舒心居所，使家如其人，溫柔且知性，散發獨有魅力。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
植入花卉圖騰美學 美式宅舊屋翻新品味升級│40坪
俗話說魚與熊掌無法兼得，然而，若對於心目中期望的風格定位，以及自身實際需求足夠明確，設計師便可以確實對症下藥，其實，夢想跟現實是可以並存的！幸福空間 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 127
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 51
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 11 小時前 ・ 64
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 7 小時前 ・ 44
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 76
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 80
中職》兩年流失3名主要戰力 統一獅明年確定是苦戰
捕手林岱安5日確定轉戰富邦悍將，這是統一獅冬天流失第2名主戰選手，外野手林安可行使旅外資格加盟日本職棒西武獅，加上去年的古林睿煬，獅隊最近兩年流失3名主要戰力，2026年相當苦戰，能否打到勝率5成是問號。TSNA ・ 1 小時前 ・ 11
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 484
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 168
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 74