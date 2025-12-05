宸言設計：映照著柔和的光 在家裡書寫獨一無二的創作篇章

【文字整理｜王程瀚、圖片提供｜宸言設計】

屋主是一位長年在家工作的插畫家。對她而言，住所不是單純的休憩場域，而是生活與創作的共生舞台。她希望這個家能具備如韓式咖啡廳般的特質：清爽、明亮、線條簡潔，既能帶來舒適氛圍，也能支持專注創作。宸言設計因此以「釋放動線」為起點，拆除多餘隔間，讓視線延展、採光自由進入，重新形塑一個既開放又秩序分明的居所。

與光影共舞的溫馨日常

調整後的格局，讓下層自然成為生活與工作的核心。靠窗配置的長桌緊貼光帶，屋主在此創作時，能直接感受到自然光的變化；這樣的設計使紙張與顏料呈現最真實的色彩。桌旁的層架以鐵件與松木組成，可依需求調整高度，既能收納龐大的藏書與作品，也讓展示隨季節或心境而轉換。日夜之間各自塑造出不同氛圍，使居所擁有超越想像的多元面貌。

樓梯旁的不鏽鋼中島，是空間的視覺焦點。40公分懸挑設計讓中島顯得輕盈，無論是簡單用餐、備料，或臨時的繪圖工作，都能在此展開。電視牆則以懸臂結構設計，能靈活轉向工作桌，成為第二螢幕，讓生活與專業創作自然銜接。全屋照明亦改為軌道系統配置，角度與位置能隨使用需求調整，營造如展間般的彈性光度層次，也讓收藏牆得以成為居家的即興光景。

「韓式空間」的質感在材質與顏色上也被細膩轉化。玄關以鍍鋅鋼板立面迎接來訪者，乾淨俐落中帶點粗獷；走道鋪設微水泥，將洗手區與客廳自然串聯，兼具溫潤與耐用特質。層板、桌面與階梯皆採用松木，質地溫暖，與白色鐵件搭配形成清爽對比。牆面則塗上白漆，輕柔襯托自然光線層次。系統櫃與可拆式收藏架進一步延伸其靈活機能，也兼顧未來搬遷再利用的永續可能。

打造小空間裡的大格局

考慮本案為一室內面積僅約12坪的樓中樓，因此特別透過明確的上下分工，展現出清楚秩序。下層專注於創作與日常起居，上層則安置臥室與收納空間。樓梯轉角增加圓柱與兩段階梯，不僅強化行走安全，格局也更加完整。洗手區獨立於浴室之外，提升使用效率。透明材質與無門檻的地坪整併，加上收納整合，讓小空間尤顯通透開闊。

此外，設計巧思不在於追求單一亮點，而在於將日常細節安排得從容自然，住家給人的感覺就像走進一家熟悉的咖啡廳：明亮純淨，線條簡約，每個角落都能愜意停留。屋主形容這個家「讓想像真正化為實體」，無論是白天的陽光在牆面上緩緩移動，為一天的精采時光留下清晰痕跡；抑或夜晚的燈光打亮層架，如同小型展覽般使人怦然心動，女主人每次走上樓梯回望，都能清楚看見一切，於是身體與心靈在這裡都能被妥善安放，創作與生活的界線在日復一日的行走與停留之間被軟化，住家由此成為她持續前進的舞台。

劉蒨蓉

現任｜宸言設計 設計總監

設計理念｜

「說誠實言，真實而不虛假」這是宸言的品格。

透過設計融合空間與機能的平衡性，創造與家人間的舒適共生環境，讓我們一起享受家的淬煉過程吧。

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)

