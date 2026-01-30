宸言設計：裏表異色 在剛柔變換的瞬間書寫生活獨特溫度

【文字整理｜王程瀚、圖片提供｜宸言設計】

每個人的內心深處，或多或少都藏有一種「與眾不同」的渴望。有時，這種想法不會被高聲宣告後公諸於世，而是悄然寫進生活的細節裡。一如本案屋主，以「不想和大家一樣」作為人生開場白，因此宸言設計順著他的鮮明個性，將冷冽與溫熱、剛硬與柔和的張力交錯混搭於同一座居所中，讓場域在理性與感性之間取得巧妙平衡，更成為一面映照內心的鏡子。

打開尺度 將生活邊界向四面八方延伸

面積約18坪的標準大樓單位，原為三房一廳格局，設計師打破既定配置，拆除一房以釋放公領域尺度，使客廳與廚房得以舒展連貫；主臥室與另一房間則以雙通道暗門分隔，一間為臥房，一間兼具更衣與次臥室功能。設計師更巧妙透過指紋鎖裝置，強化空間之間的獨立性與私密感，讓自由動線與展間感生活體驗得以並存。

走入玄關，一場關於「視覺反差」的敘事便悄然展開。懸空的壓克力展示櫃，經由上方保持3度角的嵌燈照射，在仿石皮凹牆上形成一束精準光錐；橘色壓克力燈座則增添一抹熱度，為整體冷峻氛圍定下暖色基調。裝設於牆櫃之間的貓跳台，採鐵件拼接與留白設計，既是寵物的行走動線，也是展示屋主獨特思維的一角，彰顯與喵星人共居的溫馨氣息。同步啟動的地燈與壁龕同步點亮，巧妙製造儀式感，一入門即感受到將有精彩故事上演。

空間中最具張力之處，無疑是橫亙客廳上方的巨大橫梁。設計師未試圖遮掩，反以仿石材鑿面修飾，與金屬凹面電視牆形成異材質對話，使令原本的結構壓力反轉為居家重心。室內整體色彩則選用黑、銀、橘紅為主軸，牆面施作特製礦物塗料，結合石英砂與乳膠漆的自製配方，創造滑順中帶有微紋理的灰階質地。輔以不鏽鋼、鐵件與石皮飾板，形塑出冷暖並存、極具層次的動感節奏。

感官之外 靜靜體會情緒的高低擺盪

另外值得一提的是照明策略，全室以黃光為基調，搭配嵌燈與線燈，營造低亮度卻不昏暗的舒適光感。從走廊步入浴室，每一次抬頭望見牆面肌理，都彷彿與內心進行短暫交流對話，無形中達到情緒放鬆效果。再搭配橘紅壓克力、隱藏燈條與粗獷鑿面飾板，讓感官不時跳出理性邏輯之外，如性格中偶爾閃現的火光，叫人留下深刻印象。

設計師於細節中處處蘊藏著巧思，例如透過暗門強化更衣間的獨立性，貓跳台與壁面共構的留白語彙則提升展示層次，燈光控制亦配合動線轉換，使每一處轉身皆包含抑揚頓挫的美學意境。整體規劃在不破壞完整性的前提下，實現風格與機能並重的目標，於是屋主每日所行所感，皆享有悠閒愜意的情調。

可以說本案正如其名《裏表異色》，外在剛冷、內裡炙熱，層層推進，亦步亦趨，最終構築出一種不被定義的日常風景，在剛柔對比之中，成功演繹獨一無二的浪漫步調。

