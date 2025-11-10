容器自備「每個人減一點」 雙溪山城實踐綠色旅遊

淡蘭古道的中繼站新北市雙溪區，靠著好山好水和在地美食，吸引眾多登山者和遊客，但隨之而來的垃圾也成了地方上的長年難題。地方創生團體「注腳雙溪」，串連了當地16個店家，推廣使用在地食材，也推出「雙溪GT Go 綠色好旅人護照」，邀請遊客拿著自備容器到店家採購、品嚐在地食材，集滿一定點數還能換得薑花粽、山岳插畫家沈恩民為雙溪特製的景點地圖，用低碳、減塑的方式，來一場雙溪綠色之旅。

長方型餐盒正好可以放入一條營養三明治，宜福餅店老闆翁鎮川希望降低人類活動對地球的衝擊，推動減塑。攝影：林慧貞

16個在地店家，串出雙溪綠色之旅

「你看，這個麵包放進去後，好像一個小台灣！」知名宜福餅店老闆翁鎮川一臉燦爛笑容，指著餐盒裡的營養三明治對來訪的客人說道。翁鎮川以在地傳統黑豬肉、山藥、紅茶滷蛋製作創新的營養三明治，經美食節目介紹後，小小麵包店迎來大批排隊人潮。

廣告 廣告

對翁鎮川來說，將長條形的三明治放進紙袋是最方便的作法，但他仍願意多花幾秒鐘，改變工序，接受遊客的自備容器。「雖然這麼說有點理想化，但我覺得人類已經帶給地球太多負擔了，希望我能盡自己力量，降低對環境的影響。」

宜福餅店老闆翁鎮川（中）除了願意接受自備容器，更思考如何讓餐具租借更順暢、自備容器減免5元等優惠措施，提高民眾綠色旅遊誘因。攝影：林慧貞

抱著同樣理念的還有雙溪15個店家，包含在地早餐店、小吃店、冰店、麵包店、肉鋪、農場等。其中不少是電視節目介紹過的排隊名店，他們都不是大型連鎖店家，沒有雄厚資本，卻都願意為了雙溪貢獻一己之力。

將這些店家串聯起來的「注腳雙溪」創辦人簡淑慧，是土生土長的雙溪人，2013年返鄉後，眼見雙溪人口流失、老化，決定將畢生經驗灌注在家鄉。除了讓位處淡蘭古道中間的雙溪發揮補給站功能，也推出使用在地食材的「淡蘭飯包」，思索如何讓登山客和遊客放慢腳步，深入雙溪。

今年簡淑慧、交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處合作「雙溪GT GO」，以綠色旅遊（Green Travel）為核心，設計出「綠色好旅人護照」，列出16個在地店家，分別以「接受自備容器」、「使用在地食材」、「產品介紹」為評鑑項目，邀請遊客持著護照，到店家消費評鑑，符合一項標準就打上一顆星。遊客只要集滿六個店家並拍照，就能到注腳雙溪工作室兌換在地的薑花素粽，集滿更多點數還能獲得具有在地風味的小物。

廣告 廣告

「綠色好旅人護照」結合雙溪16個在地店家，以「接受自備容器」、「使用在地食材」、「產品介紹」為評鑑標準，邀請旅人踩點評分，可至「注腳雙溪」工作站領取。攝影：林慧貞

品嚐在地黑豬肉、山藥，實踐低碳旅行

使用在地食材是綠色旅遊的重要原則，雙溪飼養的頂雙溪黑豬是就台灣特有的品種。雖然生長較慢，但肉質細膩好吃，日治時期就聞名全台。而台灣特有的「基隆原生種山藥」主要產區也在雙溪。此次響應的店家就有不少人使用在地頂雙溪黑豬、南瓜、山藥等，製成肉捲、香腸、吐司、山藥球。

「注腳雙溪」團隊則沿用過去製作「淡蘭飯包」的概念，和當地婦女重新設計出一套升級版的雙溪專屬套餐，除了品味在地新鮮農產，也用吃來回顧雙溪歷史，例如其中一道「三金智慧糕」，用雙溪產的紫蘇葉鋪底，黑色米糕撒上花生粉，分別代表綠金、黑金、黃金，重現早期的煤礦和金礦產業氛圍。

「注腳雙溪」和在地婦女合作推出在地特色套餐，使用頂雙溪黑豬、南瓜、山藥等，除了降低碳里程，也支持在地小農，用吃來開箱屬於雙溪的故事。攝影：林慧貞

「許多雙溪人都翻山越嶺到金瓜石，還返回家鄉招兵買馬，所以現在許多金瓜石的人都是從雙溪過去的。」雙溪和金瓜石有共同的歷史連結，雙溪的牡丹溪水壩便是為了供應金瓜石採礦而設，設計出這道菜單的王佳蘭是雙溪在地女兒、嫁到金瓜石，許多親朋好友都從事礦業，她認為雖然現在礦業榮景已遠去，「但我們可以用食物活化地方。」

挑戰餐具循環使用，好山好水更永續

隨著政府大力推動減塑政策，許多雙溪在地店家也正思考如何應對，「注腳雙溪」的活動讓他們看到了可能性，不過如何在繁忙的排隊人潮和環保取得平衡，仍是店家困擾的課題。翁鎮川和簡淑慧時常討論，如何增加遊客和店家使用餐盒的誘因，例如自備容器減5元，或將容器放在店面，遊客用完後歸還到「注腳雙溪」工作站，是否收取押金？如何管理餐盒？如何不讓店家增加工作時間和工序？雖然相關配套仍在思索中，但朝向綠色旅遊的路徑清晰無比，「每個人減一點點，集合起來就很多了。」翁鎮川說。

當地知名的排隊名店「阿娥雞捲」第三代表示，有時遊客會帶自己的容器來裝，作業程序和裝進免洗餐具不會差太多，希望藉由這個活動推廣環保。

簡淑慧有感而發表示，雙溪面臨人口外移、老化，近年的降雨和高溫又讓當地的山藥、香菇產量不穩定，觀光成了重要出路，若能給予店家低碳資訊、範例，讓他們有依循對象，潛移默化，加上消費端的改變，就能漸漸將綠色旅遊落實在生活中，讓雙溪的好山好水更加永續。

9月底活動開跑當天，簡淑慧邀請自己的小學同學、首位攀登珠穆朗瑪峰的台灣女性登山家江秀真返鄉，分享自己的減塑小撇步。

江秀真秀出手繪的珠穆朗瑪峰鈦杯，精緻的山脈線條引起眾人一陣驚呼。她表示，在山上，大家都會攜帶個人餐具，自己長期以來也將這套方式融入生活，更進一步客製化繪圖，創造出獨一無二的餐具。如此就不會忘記帶走，還能吸引其他人目光，推廣減塑理念。

首位攀登珠穆朗瑪峰的台灣女性登山家江秀真，在杯子上手繪珠穆朗瑪峰，將餐具客製化，降低遺失機率。攝影：林慧貞

「雙溪是水源保護區，卻沒有污水處理系統，所以更需要推動綠色低碳旅遊。」簡淑慧表示，十年前雙溪也曾推動低碳旅遊，第一任區長很認真希望大家不要提供塑膠袋、免洗餐具，迴響卻不大，後來也曾發展低碳商圈，但落實程度有限。雙溪是一個老化的社區，要讓店家願意聽、願意改變，必須透過消費，他們才會嘗試從中調整。

手繪地圖，展現雙溪特色

雙溪是牡丹溪和平林溪交會處，在清朝是重要的交易樞紐，渡船頭擠滿各式南來北往的船隻。簡淑慧親自為了這次的綠色旅遊計畫錄製了十段影片，細數雙溪的特色景點和歷史人文，只要掃一下解說牌上的QR code，就有引路人帶著旅客漫步雙溪。

雙溪火車站一出來就有山岳插畫家沈恩民手繪的雙溪地圖，還附上QR code，可以觀看由簡淑慧親自錄製的雙溪景點介紹，讓旅客能更深入認識雙溪。攝影：林慧貞

此次也特別邀請知名的山岳插畫家沈恩民，繪製雙溪地圖，從古道到在地景觀、古蹟、小吃，一出車站，就能看到豐富的雙溪手繪解說牌。「注腳雙溪」還別出心裁，把地圖做成領巾，爬山擦汗之餘，順手攤開，就能尋找下山後的美食和景點。相較紙本DM，領巾更便於收藏、重複使用。

山岳插畫家沈恩民，三次前往雙溪，融入在地故事，繪製出具有豐富人文歷史和在地飲食特色的雙溪地圖。攝影：林慧貞

為了繪製地圖三次往返雙溪的沈恩民讚嘆，透過簡淑慧的雙眼認識許多雙溪的老店。「以前到處踩點，但常常回來就忘記了。雙溪的旅遊模式可能去的地方不多，但認識得更深入，我經常被雙溪的認真店家感動。」這種與在地連結的旅遊方式，讓他直呼來三次雙溪都不夠。

雙溪是淡蘭古道中繼站，自古就有四面八方旅人在此休息、補給、交易。簡淑慧希望把一般的補給打造成有機且環境友善的中繼站，也讓旅人進一步認識地方風土。「推動低碳旅遊一定要有趣，因為對應下去的是旅人。」只要讓旅人感受到雙溪品質高的農產，以及在地人與土地的連結，就能獲得支持，讓更多人看到雙溪。「一隻螢火蟲發光可能看不到，但一群螢火蟲一起發光，就容易被看到。」