「容嬤嬤」李明啟失去摯友陶玉玲！抗癌33年終究不敵病魔

作家瓊瑤經典戲劇《還珠格格》中飾演「容嬤嬤」的資深演員李明啟，因在戲中為保護皇后，相當惡毒卻意外廣受大家喜愛，近日因摯友陶玉玲的去世而罕見露面，情緒激動。

戲劇《還珠格格》中飾演「容嬤嬤」的資深演員 李明啟 近日因摯友陶玉玲的去世而罕見露面，情緒激動。 （圖／翻攝自微博）

李明啟今年已89歲，面對91歲的陶玉玲因病逝世，感到無法接受，表示：「我真的有點接受不了，太突然了。」她回憶起與陶玉玲的深厚友誼，提到雖然兩人未曾合作過，但每次活動都會坐在一起聊天，陶玉玲生前常常叮囑她要注意身體。

91歲女星陶玉玲逝世。(圖/翻攝自微博)

陶玉玲自1993年被診斷罹患癌症以來，經歷了口腔癌、肺癌等多種癌症的治療，堅持在舞台上活躍，直到最後一刻。她於1月15日下午4時25分在北京因病逝世，享年91歲。李明啟在陶玉玲的告別式上獻花送別，場面感人，讓在場的親友無不鼻酸。

李明啟(右)跟陶玉玲情同姊妹。(圖/翻攝自微博)

