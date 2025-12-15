容易上火可能難懷孕？中醫揭「體質失衡」是關鍵，教妳怎麼吃養卵備孕

只要一吃薑母鴨、烤炸食物，就會長痘痘、口乾舌燥、嘴巴破、便祕？容易上火代表體質失衡，更可能阻礙懷孕！聰明調整飲食，就有助於養卵備孕。

中醫專家婦科觀點：陳曉萱醫師

上火是陰陽不平衡，有如煮過頭的湯、鍋子空燒

在中醫看來，「平和體質」可說是最健康的體質，體內陰陽平衡，氣血充足通暢，使得五臟六腑等身體機能得以順利運作，維持健康。

體內的陰陽平衡，可以比喻為水與火。當鍋子裡有水，我們開火煮水，溫度剛好的時候，水化為水蒸氣，就達到一個平衡的狀態。

廣告 廣告

而體質上火，有如煮過頭的火鍋湯，愈煮愈濃稠，液體流動性變差。若是鍋中已經完全沒有水了，鍋子持續空燒，久了鍋子將會損壞。

體質易上火，血液黏稠、慢性發炎也可能阻礙懷孕

若正在備孕，掌握排卵時機格外重要。

然而若女生體質容易上火，不僅常見血液較黏稠，例如：經血顏色偏暗、質地黏稠，體內過於燥熱也可能提早排卵，月經週期不穩。

此外，也有些女生在上火時，自體免疫疾病（例如：虹彩炎等）特別容易發作，若是長期處於慢性發炎狀態，反映在血液狀態，也可能影響懷孕。

而在臨床上，的確經常看到體質燥熱、容易上火的女生，在過度進補的狀況下，提早排卵或月經週期變短，進而影響受孕的成功率。

備孕重點在「陰陽平衡」，女生易上火應滋陰補水

中醫常說「陰平陽秘，精神乃治」，調整飲食可幫助達到水火平衡、陰陽平衡，讓身體處於舒服的狀態，對於備孕也會比較有幫助。

例如可以多吃秋葵、山藥等滋陰補水的食物，平性食物也可安心食用。

這類女生若吃得太補，很容易跑卵（提早排卵），除了少吃羊肉爐、薑母鴨等燥熱食物，也不宜喝四物湯，多補水、活血化瘀會更好。

超簡單！體質容易上火也可以輕鬆享用的4道料理

1.和風秋葵山藥泥

作法：山藥打成泥，秋葵汆燙切丁，放在山藥泥上，淋上日式醬油及芥末。

功效：秋葵、山藥都可以滋陰補水。

2.蔥薑蒸魚

作法：取新鮮的魚或魚片，清蒸時加上蔥薑絲。

功效：海鮮性寒，很適合平衡容易上火的體質，蔥薑可讓海鮮不過度寒涼。

3.枸杞雙參雞湯

作法：枸杞2錢、玄參3錢、丹參2錢、炙甘草2錢、菟絲子3錢，加上一根帶骨雞腿切塊，水2000cc，煮滾後轉小火再燉40分鐘即可。

功效：補水、調整血液循環、養腎。

4.丹參飲

作法：將丹參2-3錢、蘆根3錢、山藥3錢、沙苑子3錢、熟地1錢、香附1錢、水1000cc放入鍋中，煮滾後轉小火煮40分鐘即成。

功效：養腎、補陰、活血化瘀、調氣。容易上火體質不適合喝四物湯，中醫認為「一味丹參，功同四物」，也很適合改喝丹參飲。

養孕專家中醫院長 陳曉萱

延伸閱讀

取卵出現身體不適？小心「卵巢過度刺激症候群」警訊，高危族群年齡超乎想像

40歲後脾氣越難控制？小心妳的身體風險，醫師揭「肝氣鬱結」引發的婦科警訊！