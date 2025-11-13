容易後悔害人憂鬱？科學研究揭「神奇效果」：學得比別人快

記者施春美／台北報導

醫師張家銘表示，科學研究發現，會後悔的人，通常學得比別人快。（示意圖／PIXABAY）

後悔是每個人都會碰到的情緒，但很少人理解它背後的生理意義。醫師張家銘表示，最新的神經科學研究發現，後悔其實是大腦在進行一項「升級程序」，也就是「反事實思考」，模擬出另一種可能的劇本，並從中學習、修正方向。藉由「反事實思考」，人下次遇到類似情境，就可以做得更好。因此，會後悔的人，通常學得比別人快。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，後悔，是我們每個人幾乎每天都會碰到的情緒經驗，但很少人真正理解它背後的生理意義。新的神經科學研究發現，後悔並不僅有負面情緒，它還為大腦進行一項關鍵的「升級程序」。

廣告 廣告

後悔是大腦在啟動「反事實思考」：讓人從中學習

透過對後悔機制的理解，我們可以認識到大腦正在啟動一種叫做「反事實思考」的能力：模擬出另一種可能的人生劇本，並從中學習、修正方向。

張家銘表示，當人在心裡冒出「要是當初怎麼做就好了」這想法，正好是大腦最強的一項能力。當後悔時，眶額葉皮質會開始模擬另一個版本的人生，讓人知道「當初若選了另一條路，現在會怎樣。」而前扣帶迴會從這些模擬結果中，幫人整理下一次的行為策略。因此，大腦不是在責備自己，而是在教導「下一次要怎麼避免這個痛。」

反事實思考：讓人與過去和解 並重新定義未來

當人回想某件事時，心裡會酸一下，但過沒多久，突然會較為釋懷。這並非時間治癒，而是海馬迴在讓人「重剪輯人生片段」。當這個過程成立時，人酸楚的情緒反應就會下降，代表我們開始和那段過去「和解」。

「會後悔的人，通常學得比別人快，也更懂得照顧自己。」張家銘表示，後悔是一種「不用付出代價的學習」。

更多三立新聞網報導

27國研究證實！「1類人」就是聰明、不易失智：現在學還來得及

250萬台人注意！「1病」治好仍會增50％心臟衰竭風險

蘇澳暴雨一堆泡水車！維修靠保險？專家揭「關鍵」：很多車主慘了

喝咖啡恐害心律不整？新研究揭「驚人發現」：反而保護心臟

