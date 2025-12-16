台北表演藝術中心的戶外廣場自111年7月啟用以來，已出現超過400個坑洞，三年多來進行了59次維修，平均不到20天就需維修一次。這些黑白相間的鋪面設計原本令人驚艷，如今卻布滿坑洞和補丁，導致民眾滑倒事件。儘管北藝中心表示鋪面材質容易受天候影響，但台北市議員陳賢蔚質疑，場館啟用至今舉辦80多場活動，卻沒有任何主辦單位因破壞鋪面而受罰，顯示管理制度可能存在漏洞。

容易滑倒！ 北藝廣場被揪400多處坑洞補丁。（圖／TVBS）

台北表演藝術中心的戶外廣場在111年7月啟用，三年多過去，這片廣場如今卻出現了400多個坑洞，布滿場館周圍。根據維護記錄顯示，北藝戶外廣場已進行了高達59次的維修，其中112年21次、113年17次、114年21次，平均不到20天就要維修一次。

儘管頻繁維修，坑洞問題仍然存在，導致安全隱患。台北市議員陳賢蔚表示，有民眾向他陳情曾在此處滑倒，也目睹有人騎YouBike在這裡摔倒的情況。對於頻繁出現的破損問題，北藝中心行銷部經理黃文瀚解釋，地坪的材質容易受天候影響，因為熱脹冷縮，尤其黑白地坪中的黑色鋪面通常較容易破損。他們計劃在明年6月完成研究計畫，重新評估鋪面材質。

然而，陳賢蔚議員也指出另一個關鍵問題：北藝中心啟用至今已舉辦80多場活動，卻沒有任何主辦單位因破壞廣場鋪面而被處分。他認為這是嚴重的瀆職行為，因為北藝中心空間使用要點明確規定，租用廣場的主辦單位必須在活動結束後恢復原狀、完成清潔，若造成污損、破壞或裝置毀損，申請單位須負擔修繕和賠償費用。

對此，文化局藝術發展科長蕭慧芳回應，沒有廠商受罰可能是因為沒有證據證明是活動造成場地毀損。黃文瀚則強調，使用前和使用後的點交是管理上很重要的工作。

