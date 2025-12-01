容易產生愧疚感？3種方法清除不理性內疚：用友善的眼光看待自己
你知道內疚也有區別嗎？禾好心理治療所臨床心理師蔡佳璇、寬欣心理治療所臨床心理師葉品希於《你需要的是休息，而不是放棄》一書中，以科學研究、個案事例、自我覺察等實用方式，解鎖各個面向的人生難題，陪伴讀者處理迷惘、焦慮、哀傷、歉疚等情緒或念頭，有效突破心靈困境。以下為原書摘文：
前陣子說好要減肥，每每拿出冰淇淋的當下，我都會被內疚感提醒，再含淚把冰淇淋放回冷凍庫，改吃沙拉。有時，本來跟朋友約好要去一家我很期待的餐廳，卻因為有其他事情而取消了約會，我就會覺得好抱歉。或是孩子或家人需要陪伴，我卻剛好要工作，看著對方失望的表情，也會深感歉疚⋯⋯其實，人會內疚很正常。
但內疚感也可能讓我們變得消極，加上它常常伴隨負向情緒，時間一久便會剝奪我們的精力。因此，處理內疚是一個需要學習的課題。
內疚分成理性與非理性
理性內疚通常是合理的，而且會伴隨一些適當的行為。像是對方覺得我毀了他想做的某件事，我會內疚，並且道歉。或是當對方不滿意我所做的事，我也會感到內疚，然後試圖調整自身行為以符合對方的期待。你感到內疚的程度，與你對當下的狀況有多大影響力，或可能造成的傷害大小是相對應的。這份內疚感會是合理、有邏輯的。
但不理性的內疚時常沒有邏輯。譬如，對方心情不好時，我當時的心情卻是愉悅的，由於沒有跟對方的情緒「連動」而感到很內疚，這就是不理性的內疚。我們的情緒不一定需要配合另一個人，或為其他人的情緒負責。因為這樣感到內疚，就過於誇張了。
區別這兩者是很重要的，因為不理性的內疚通常會扭曲現實，長期下來造成不適應，也會破壞與他人的關係。在現實生活中，我們不可能一直讓每個人都感到開心。若產生不理性的內疚，就需要有方法來調整自身內疚感。
為了避免產生內疚，大家會不自覺地使用兩種策略：第一種是「逃避」的心態。有些人在某些不如預期的狀況發生時，常常會不斷解釋自己不得不這樣做的原因，或是辯解他們是因為別人的關係才這麼做。其實，無法承認自己已經做出了選擇，就是一種沒有辦法為自己的選擇負責的狀態。習慣將失敗的理由歸咎於他人，來避免面對自己的內疚。
第2種則是「補償」心態。會盡其所能讓周圍的人都感到開心滿足，以避免發生不好的事。如果非常努力還是失敗，還是有人感覺到失望時，他們就會不斷做出補償。或許你身邊也有這類總是極度配合或取悅他人的人。
這兩種策略在當下可以緩解或逃開內疚的感受，但長期下來並不妥當。第一種是把責任丟到別人身上，所以人際方面就難免會有衝突，又因為他根本不認為自己是罪魁禍首，便很難退讓一步，好好跟對方溝通或進行和解；第二種則是會把自己搞得筋疲力竭，對於他人的期待毫不設限地回應，自己就會變得越來越渺小，變成回應別人期待的奴隸。
3種方法清除不理性的內疚
所以，正確清理自己心中不必要的內疚感，才能真正解決問題。以下有3種方法提供參考：
1. 記錄跟自己對話的方式，用友善的眼光看待自己
首先覺察自己的「自動化想法」。所謂自動化想法就是，在我們沒有意識到的情況下，對自己的生理、情緒、行為都造成影響的想法，這些想法往往出現得非常快速。
當我們開始覺察當下的想法或飄過腦海中的畫面時，就會發現自己其實很少聆聽內心的想法或對話，更會對自己原來擁有那麼多對於自身的嚴苛批評感到驚訝，像「我真是個白癡，又把事情搞砸了」或「我就是廢物」之類。
開始練習後，我們就會覺察到，內心的這些批評很常出現在情緒突然低落或特別焦慮的時候。我們之所以對自己如此嚴苛，有可能是受到過去和他人互動經驗的影響，從小到大不自覺地把那些自我批評的語言內化了。想想看，你批判自己的語氣是否跟父母或主要照顧者對你說話的方式如出一轍呢?
所以，第一個練習，是覺察到自己對自己有很多的苛責或很多「應該」時，請嘗試用更友善的態度對待自己。像是，「我真是個白癡，又把事情搞砸了」，你可以試著轉化成「我在這件事情上犯了一些錯誤，下次可以更注意一些」。
2. 問自己：「真的是我的責任嗎？」
這個方法很實用。當我們認為該為某一件事負責時，不應該百分之百都是自己的責任，特別是感情、家庭等人際關係的事。
想像一下，你規劃了一個班級出遊的活動，可是因為颱風來了，活動取消，大家難免會有些失望或難過，但這會全部都是你的責任嗎?你會發現，在出遊活動取消與否，你沒有完全的影響力。因為我們根本管不了颱風，倘若因此感到內疚，那就會是不合理的內疚。
當我們理解這點，就可以讓內疚被分擔掉。又例如，每天工作都感覺心累，卻沒有確切充分的理由，可能就要看看自己是不是內疚感已經到頂，累積了過多自我批評或自我要求太高。
你可以試著問自己：「這真的是我的責任嗎？」然後在心裡和別人一起分擔責任，除了會感覺比較輕鬆以外，或許在行動上也會更願意適時尋求協助、和他人合作。或是在分手後，一方認為自己該要負全部的責任，這時試問自己：「在這件事上，我有多少影響力?」就會發現一個巴掌拍不響，不全然是自己的責任。
或許就能把原本認為百分百都是自己的錯，轉化成可能百分之三十是由於我給了對方壓力，百分之四十是因為我們兩個人對關係沒有思考清楚。另外的百分之三十，則是對方拒絕溝通。當發現原來這個鍋不需要自己一個人背的時候，隨之而來的反而是種釋懷的感受。
3. 學習接納自己的情緒
「接納自身的情緒」這點非常重要，因為當在親密有意義的關係中，當然是要盡力讓彼此感到開心，但偶爾也可能會不開心，這是無法避免的狀況，特別是當某個人對你而言意義深重，假如行為不符合彼此的期待，失望與失落感就會特別加深，也會因此內疚。
舉例而言，我們不希望孩子感到不開心，但不能因為想要孩子開心就放縱孩子為所欲為，不去設任何必要的界線。但當設了界線後，像是卡通影片只能看20分鐘，那就會和孩子內心的期待不相符，所以他可能會產生不開心的情緒。身為家長，就必須要忍受造成他不開心的內疚感，否則無條件放縱下去，最終孩子會表現得像是沒有人在乎他們一樣。
不過，情緒有其功能和意義，憤怒的情緒有時代表的是自身權益被侵犯，或是覺得不公平。當我們無法把憤怒的情緒向外攻擊時，就會回過來攻擊自己。所以，試著接納自己可能會有各式各樣的情緒，意識到「對，現在的我感覺很生氣」。生氣時，不需要打罵對方，只要在紙上把對方需要分擔的責任，以及你對他不爽的地方寫下來，將憤怒引導出來便有助情緒調節。
所謂接納自己的情緒，就是看見自己的情緒，並允許它存在。我們沒有辦法總是取悅每一個人，不妨找回「被討厭的勇氣」。我常會和個案一起練習這3個方法，操作起來也相對容易，推薦大家可以在生活中嘗試。
（本文摘自／你需要的是休息，而不是放棄：哇賽療心室，19道練習陪你解鎖人生難題／親子天下）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
你是高功能內向者嗎？心理師揭「性格不等於能力」先學會設立界線
愛往雞蛋裡挑骨頭，你有「酸民特質」嗎？心理師揭4大特徵自我檢測
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為容易產生愧疚感？3種方法清除不理性內疚：用友善的眼光看待自己
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 16 小時前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 3 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 15 小時前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 3 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 18 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 2 小時前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 1 天前